На стыке чемпионатов двух разных стран. Динамо – Бенфика. 27.11.1991 #Ретростроки

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

В среду, 8 декабря 2021 года, "Динамо" проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов – с лиссабонской "Бенфикой". Подопечные Мирчи Луческу будут играть исключительно за честь – свою и украинских представителей в еврокубках. Накануне 6-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как 30 лет назад киевляне впервые в своей истории готовились сыграть с "орлами" дома в рамках главного клубного европейского турнира.

Это было последнее соревнование под названием Кубок европейских чемпионов. Начиная со следующего розыгрыша, УЕФА представила уже всем нам хорошо знакомую Лигу чемпионов. В первом раунде КЕЧ-1991/92 подопечные Анатолия Пузача не заметили ХИК (0:1, 0:3), во втором, в более сложной дуэли, убрали со своего пути "Брондбю" (1:1, 1:0) и, наконец, попали в квартет под буквой B – в компанию с каталонской "Барселоной", пражской "Спартой" и лиссабонской "Бенфикой".

27 ноября 1991 года "Динамо", еще как представитель СССР, в 1-м же туре группового этапа принимало команду Свена-Ерана Эрикссона на "Республиканском" в Киеве. Хозяева одержали минимальную победу (1:0) благодаря голу Олега Саленко на экваторе первого тайма. Португалец Бенту неудачно отпасовал назад на своего голкипера, а нападающий "динамовцев" в касание переиграл ошарашенного Нену, который поздно вылетел на мяч и форварда. Интересно, что в составе "Бенфики" на поле вышел Сергей Юран, ранее защищавший цвета как раз таки киевского клуба (1987-1991).

Выступить удачно в дальнейшем у "Динамо" не вышло – дважды команда Пузача уступила "Барселоне" (0:2, 3:0), обменялась победами со "Спартой" (2:1, 1:0) и разгромно отлетела в Лиссабоне (5:0), заняв четвертое место в квартете. В апреле киевляне провели последний матч в том розыгрыше турнира, а за месяц до этого стали одним из участников первого чемпионата Украины по футболу (1992).

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Примечание. Мы выкладываем две версии программки – официальную и неофициальную.

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.