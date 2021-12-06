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Из-за технических проблем с самолетом вылет Динамо на матч с Бенфикой отложен на три часа
Судя по всему, киевлянам придется поменять транспортное средство
fcdynamo.kiev.ua
Самолет с делегацией киевского "
Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта Борисполь, делегация киевлян не смогла вовремя вылететь на матч заключительного тура Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 8 декабря в Лиссабоне.
Ожидалось, что динамовская делегация вылетит из Киева в Лиссабон в 16.00, однако она по-прежнему находится в столице Украины.
На борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Судя по всему, предстоит замена самолета.
Отмечается, что вылет задерживается на 3 часа.
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