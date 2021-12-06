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Из-за технических проблем с самолетом вылет Динамо на матч с Бенфикой отложен на три часа

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Судя по всему, киевлянам придется поменять транспортное средство

Из-за технических проблем с самолетом вылет Динамо на матч с Бенфикой отложен на три часа

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Самолет с делегацией киевского "Динамо" не смог вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов в Португалию.

Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта Борисполь, делегация киевлян не смогла вовремя вылететь на матч заключительного тура Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 8 декабря в Лиссабоне.

Ожидалось, что динамовская делегация вылетит из Киева в Лиссабон в 16.00, однако она по-прежнему находится в столице Украины.

На борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Судя по всему, предстоит замена самолета.

Отмечается, что вылет задерживается на 3 часа.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо Киев Inside

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Комментарии (3)
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Tom Valentine (Bolintci)
06.12.2021 в 19:10
Это происки донецких. Лично Ахметов нагнал облака.
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kotіgorok (Чернiгiв)
06.12.2021 в 19:09
Не летите. И всего 3-0 будет.
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att119 (Луцьк)
06.12.2021 в 18:43
Навіщо кудись летіти. 3:0 буде норм.
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