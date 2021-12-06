Из-за технических проблем с самолетом вылет Динамо на матч с Бенфикой отложен на три часа

Самолет с делегацией киевского " Динамо " не смог вовремя вылететь на матч Лиги чемпионов в Португалию.

Как сообщили в диспетчерской службе аэропорта Борисполь, делегация киевлян не смогла вовремя вылететь на матч заключительного тура Лиги чемпионов против "Бенфики", который состоится 8 декабря в Лиссабоне.

Ожидалось, что динамовская делегация вылетит из Киева в Лиссабон в 16.00, однако она по-прежнему находится в столице Украины.

На борту чартерного самолета "Динамо" перед вылетом в Лиссабон обнаружены технические неполадки. Судя по всему, предстоит замена самолета.

Отмечается, что вылет задерживается на 3 часа.