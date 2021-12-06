Де Дзерби: В группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели

Главный тренер " Шахтера " Роберто Де Дзерби ответил на вопросы представителей СМИ перед матчем 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа", который состоится 7 декабря.

- Матч Лиги чемпионов не имеет турнирного значения, но впереди сложная игра с "Александрией". Будет ли резервный состав?

- 50 на 50. Есть несколько игроков, которые и завтра, и в субботу на поле не выйдут. Но завтра будет мощный состав, потому что матч все равно очень важный. Многим молодым футболистам нужно показать себя. Не переживайте, состав будет сильным.

- Оцените свое первое выступление в Лиге чемпионов. Какую оценку вы поставите за дебют в ЛЧ?

- Когда мы говорим о еврокубках, то нужно не забывать о четырех матчах квалификации. Но в группе Лиги чемпионов мы не получили те результаты, которых хотели. Но я сразу предупреждал, что в группе мы сейчас не сможем играть как лидеры, играть так, как я хочу. Я считаю, что ошибки были, но мы их можем исправить в новом сезоне. Думаю, в том числе и трансферы могут помочь играть в Лиге чемпионов. Оценка? Я плох в математике, не могу помочь.

- Ожидания были такие, что "Шахтер" как минимум будет в Лиге Европы. Какие были у вас ожидания?

- Ожидания были совсем другие, но, вероятно, мы заслужили то, что есть. Мы уже выиграли Суперкубок, а также сражаемся за Кубок и УПЛ. Все это должно помочь, чтобы в новом сезоне мы сыграли иначе.

- Какие были позитивные моменты в нынешнем сезоне?

- Никто не хотел вылететь из еврокубков, но так случилось. Но теперь у нас будет возможность всем поработать вместе. С июля не было шансов регулярного тренироваться вместе, потому что был напряженный график.

- Появились слухи, что Андреа Мальдера может войти в ваш штаб. Это правда?

- Андреа - мой друг, я его ценю. Но нет возможности, что он сейчас придет к нам. Возможно, в будущем что-то будет, но сейчас это совершенно невозможно.

- Насколько важен результат в матче с "Шерифом"?

- Мы будем играть поздно вечером, будет холодно. Но мы играем за Шахтер, нужно уважать и клуб, и болельщиков. Кроме того, есть 25 игроков, и те, кто выйдет на поле, должны сыграть с уважением. И каждая победа потом помогает снова побеждать.

- На какой позиции "Шериф" был бы в УПЛ?

- Не знаю, сложно оценивать. Но можно сказать, что если "Шериф" набрал 6 очков в группе, то заслужил это. Однако в нашем матче на выезде мы имели множество моментов, и где-то сопернику повезло. Но статистика - не самое важное. Они победили.

- Победа принесет клубу 2,8 миллиона евро, ничья - около миллиона. Вы рассматриваете финансовую сторону вопроса?

- Думаю, нужно не только брать, но и давать. Нам повезло, что клуб нам многое дает. И важно, чтобы клуб получил бонус от УЕФА, если есть такая возможность. Это важно, но это не только деньги, а и вопрос профессионализма.

- В матче с "Интером" команда больше владела мячом, но почти не била по воротам. Почему так получается?

- Честно говоря, мне не понравилась наша игра в Милане. Могли играть смелее и с характером. Это не оправдание, но у нас не было ключевых игроков Траоре и Алана Патрика. Жаль, что мы не использовали свои шансы. Это проблема в этой Лиге чемпионов.