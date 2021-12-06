Бондарь: В матчах с Реалом на выезде и с Интером дома мы должны были брать больше очков

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь перед матчем 6-го тура ЛЧ с "Шерифом" ответил на вопросы журналистов.

- Поражение в Тирасполе было закономерным? Как завтра избежать ошибок, которые были в первом матче?

– Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас есть в таблице. Думаю, что примером будут игры с "Реалом" на выезде и с "Интером" дома, где мы должны были брать больше очков, чем нам удалось.

Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.

- Против каких соперников сложнее играть: против "Реала" и "Интера", или против "Шерифа", где точно требуются результат и качество игры?

– Если вы заметили, то мы пытались и демонстрировали футбол и против "Реала", и против "Интера". В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.

– Уже полгода команда работает с этим тренерским штабом. Как вам работать с Де Дзерби?

– Отлично. Он приносит новые идеи. Мы стараемся их исполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, в играх, передаются нам. Это прибавляет сил, когда твой тренер всегда "в огне", руководит командой, бегает.

- Обычно Де Дзерби приводит на пресс-конференцию игрока, который точно будет играть. Кого бы вы хотели видеть своим партнером на футбольном поле.

– Я впервые слышу о такой традиции. Не могу знать завтрашний состав. Если я выйду в основном составе, то мне будет удобно играть с любым партнером. Это не проблема для нас.