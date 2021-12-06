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Бондарь: В матчах с Реалом на выезде и с Интером дома мы должны были брать больше очков
Последний матч в ЛЧ - с Шерифом
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник "
- Поражение в Тирасполе было закономерным? Как завтра избежать ошибок, которые были в первом матче?
– Если проанализировать все матчи, то наша команда заслужила большего, чем сейчас есть в таблице. Думаю, что примером будут игры с "Реалом" на выезде и с "Интером" дома, где мы должны были брать больше очков, чем нам удалось.
Завтра надо продемонстрировать хороший атакующий футбол, который воплотиться в голы. Сыграть в обороне надежно и использовать моменты, которые у нас будут.
- Против каких соперников сложнее играть: против "Реала" и "Интера", или против "Шерифа", где точно требуются результат и качество игры?
– Если вы заметили, то мы пытались и демонстрировали футбол и против "Реала", и против "Интера". В Лиге чемпионов не бывает слабых команд. Завтра будет очень важный матч для нас. Нам будет противостоять команда, которая достойно провела эту Лигу чемпионов.
– Уже полгода команда работает с этим тренерским штабом. Как вам работать с Де Дзерби?
– Отлично. Он приносит новые идеи. Мы стараемся их исполнять на футбольном поле. Ментальность и эмоции, которые он дает на тренировках, в играх, передаются нам. Это прибавляет сил, когда твой тренер всегда "в огне", руководит командой, бегает.
- Обычно Де Дзерби приводит на пресс-конференцию игрока, который точно будет играть. Кого бы вы хотели видеть своим партнером на футбольном поле.
– Я впервые слышу о такой традиции. Не могу знать завтрашний состав. Если я выйду в основном составе, то мне будет удобно играть с любым партнером. Это не проблема для нас.
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