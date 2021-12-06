Вернидуб: Все говорили, что Шериф будет четвертыми. Но мы смогли обойти Шахтер

Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером" пообщался с представителями СМИ

- Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на прекрасном стадионе НСК "Олимпийский". Очень счастлив, что опять приехал домой. И что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни "Шахтер" не вышли в плей-офф ЛЧ, но мы счастливы, что будем участвовать в плей-офф Лиги Европы.

- Вы обыграли "Шахтер" у себя дома. Не давит этот результат?

- Этот результат должен давить на "Шахтер". Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.

- Как "Шериф" изменился за этот групповой турнир?

- Двоякое впечатление. Мы стартовали с двух побед, амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды "Интеру", проиграли "Реалу". Теперь "Шахтер", где много дорогих игроков, качественных игроков.

- Как будете настраивать ребят на матч?

- Перед каждой игрой я всегда говорю одни слова: выходить и получать удовольствие. Не бей-беги играть, а в пас. Ясно, что в этой группе мы аутсайдеры, а все говорили, что мы будем четвертыми. Но мы смогли обойти "Шахтер". Хочется завтра показать себя.

- Вы могли себе представить, что заранее гарантируете евровесну?

- Не мог представить. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться того, что мы идем дальше, а "Шахтер" остается.

- При вас "Зарю" называли "мужиками". Как бы вы назвали нынешний "Шериф"?

- Интернациональные "мужики". Как иначе.

- Как вы ощущаете, что вам, украинцу, играть против украинской команды.

- Да, я украинец, но это спорт. Пусть победит сильнейший. Я - тренер "Шерифа", и должен защищать интересы этой команды. Ничего личного - спорт.

- Планируется ли усиление команды зимой? Возможно, интересуют игроки УПЛ.

- К сожалению, по регламенту УЕФА можно заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Есть много украинцев, которых я хотел бы видеть в "Шерифе". Но кто-то не хочет, кто-то видит себя в других чемпионатах. Проблематично пригласить тех украинцев, которых я бы хотел видеть.

- Какие амбиции в Лиге Европы будут?

- Наша мечта уже сбылась, мы побывали в сказке. Надеюсь, сказка закончиться позитивно. Амбиции есть, но нужно смотреть жеребьевку. Там серьезные клубы.