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Вернидуб: Все говорили, что Шериф будет четвертыми. Но мы смогли обойти Шахтер
Матч, который не имеет турнирного значения, но ожидается с интересом
Фото: ФК Шериф
Украинский наставник "Шерифа" Юрий Вернидуб перед матчем 6-го тура
- Я очень рад опять быть в Украине. Сыграть на прекрасном стадионе НСК "Олимпийский". Очень счастлив, что опять приехал домой. И что предстоит матч против лидера украинского футбола. К сожалению, ни мы, ни "Шахтер" не вышли в плей-офф ЛЧ, но мы счастливы, что будем участвовать в плей-офф Лиги Европы.
- Вы обыграли "Шахтер" у себя дома. Не давит этот результат?
- Этот результат должен давить на "Шахтер". Мы сыграли удачно, но завтра будет сложно. Мы готовимся. Хочется насладиться матчем и провести одну из своих лучших игр.
- Как "Шериф" изменился за этот групповой турнир?
- Двоякое впечатление. Мы стартовали с двух побед, амбиции начали зашкаливать. Понимали, что будет дальше, но проиграли дважды "Интеру", проиграли "Реалу". Теперь "Шахтер", где много дорогих игроков, качественных игроков.
- Как будете настраивать ребят на матч?
- Перед каждой игрой я всегда говорю одни слова: выходить и получать удовольствие. Не бей-беги играть, а в пас. Ясно, что в этой группе мы аутсайдеры, а все говорили, что мы будем четвертыми. Но мы смогли обойти "Шахтер". Хочется завтра показать себя.
- Вы могли себе представить, что заранее гарантируете евровесну?
- Не мог представить. Была группа смерти, но невероятными усилиями и желанием смогли добиться того, что мы идем дальше, а "Шахтер" остается.
- При вас "Зарю" называли "мужиками". Как бы вы назвали нынешний "Шериф"?
- Интернациональные "мужики". Как иначе.
- Как вы ощущаете, что вам, украинцу, играть против украинской команды.
- Да, я украинец, но это спорт. Пусть победит сильнейший. Я - тренер "Шерифа", и должен защищать интересы этой команды. Ничего личного - спорт.
- Планируется ли усиление команды зимой? Возможно, интересуют игроки УПЛ.
- К сожалению, по регламенту УЕФА можно заявить и отзаявить только трех игроков на еврокубки. Будем искать, думать. Возможно, кто-то уйдет, кто-то интересен более именитым клубам. Есть много украинцев, которых я хотел бы видеть в "Шерифе". Но кто-то не хочет, кто-то видит себя в других чемпионатах. Проблематично пригласить тех украинцев, которых я бы хотел видеть.
- Какие амбиции в Лиге Европы будут?
- Наша мечта уже сбылась, мы побывали в сказке. Надеюсь, сказка закончиться позитивно. Амбиции есть, но нужно смотреть жеребьевку. Там серьезные клубы.
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