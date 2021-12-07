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Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно
Хавбек Шерифа рассказал о матче с Шахтером, и не только
Фото: FC Sheriff Tiraspol
Полузащитник "Шерифа" Себастьен Тилль поделился ожиданиями от матча 6-го тура
"Мы понимаем, что сыграем против одной из лучших команд Украины. Это последний матч для "Шерифа" в Лиге чемпионов, поэтому важно показать хорошую игру и добыть приемлемый результат.
Мы приехали, прежде всего, насладиться игрой. Будут ли на матче Оливье и Венсан – мои братья из "Ворсклы"? Да, они планируют приехать и посетить стадион. Конечно, я слежу за их игрой в чемпионате Украины. Они подтвердили, что "Шахтер" – сложная команда и против них будет тяжело играть.
Можно ли представить всех трех братьев Тиллей в Украине в одном клубе? Все в футболе возможно. Но сейчас у меня контракт с "Шерифом", потому мы об этом даже не думаем.
Может ли погода повлиять на завтрашнюю игру? Вряд ли, ведь мы профессионалы. Да, при теплой погоде играть интересно, но мы должны играть при любой.
Как работается с Вернидубом? Он очень классный тренер и требует играть на сто процентов. Если играешь на меньше, он просто снимает тебя с игры", – рассказал Себастьен Тилль.
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