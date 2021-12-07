  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хавбек Шерифа рассказал о матче с Шахтером, и не только

Себастьян Тилль: Трио братьев Тиллей в одном украинском клубе? В футболе все возможно

Фото: FC Sheriff Tiraspol

Новина українською

Полузащитник "Шерифа" Себастьен Тилль поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов с "Шахтером".

"Мы понимаем, что сыграем против одной из лучших команд Украины. Это последний матч для "Шерифа" в Лиге чемпионов, поэтому важно показать хорошую игру и добыть приемлемый результат.

Мы приехали, прежде всего, насладиться игрой. Будут ли на матче Оливье и Венсан – мои братья из "Ворсклы"? Да, они планируют приехать и посетить стадион. Конечно, я слежу за их игрой в чемпионате Украины. Они подтвердили, что "Шахтер" – сложная команда и против них будет тяжело играть.

Можно ли представить всех трех братьев Тиллей в Украине в одном клубе? Все в футболе возможно. Но сейчас у меня контракт с "Шерифом", потому мы об этом даже не думаем.

Может ли погода повлиять на завтрашнюю игру? Вряд ли, ведь мы профессионалы. Да, при теплой погоде играть интересно, но мы должны играть при любой.

Как работается с Вернидубом? Он очень классный тренер и требует играть на сто процентов. Если играешь на меньше, он просто снимает тебя с игры", – рассказал Себастьен Тилль.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Себастьен Тилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
football24

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...