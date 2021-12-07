Лига Чемпионов. Групповой этап, 6-й тур

7 декабря. Лейпциг, "РБ Арена"

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" 19:45

Трансляция – Megogo

РБ Лейпциг

Старт сезона для "РБ Лейпциг" выдался провальным. Недавний полуфиналист Лиги Чемпионов идёт во второй десятке турнирной таблицы Бундеслиги и уже лишился шансов на плей-офф ЛЧ, а после трёх последовательных поражений от "Хоффенхайма" (2:0), "Байера" (1:3) и "Униона" (2:1) главному тренеру "быков" Джесси Маршу указали на дверь.

При Марше "Лейпциг" не был настолько ужасен, как говорят результаты – по ожидаемым очкам "быки" идут шестыми в лиге, но катастрофическая реализация моментов и контраст с работой Нагельсманна не оставил американскому наставнику шансов.

Также немаловажную роль в последних неудачах сыграли травмы. Ключевой полузащитник клуба Ольмо, отбегав всё лето на Евро и Олимпиаде, отыграл всего 122 минуты в Бундеслиге и снова оказался в лазарете. Там же находятся и Поульсен, Айдара, Мориба, Орбан и Хальстенберг. Без Орбана и уехавшего в Мюнхен Упамекано защита часто проваливается, а в атаке пока решает только невероятный Нкунку (14 голов во всех турнирах).

Манчестер Сити

"Манчестер Сити" же находится на прекрасному ходу. В прошлом туре команда Пепа Гвардиолы вполне заслуженно возглавила турнирную таблицу АПЛ, переиграв на выезде "Уотфорд" (1:3). Эта победа стала для "горожан" уже седьмой кряду во всех турнирах: из сильных соперников были обыграны МЮ (0:2), ПСЖ (2:1) и "Вест Хэм" (2:1).

За этот отрезок блестящий Бернарду Силва, которого Пеп называет лучшим игроком АПЛ прямо сейчас, уходил с поля без результативного действия лишь однажды. Его невероятный гол слёту в ворота "Астон Виллы" оказался победным, а "Уотфорду" досталось от португальца дважды. Бернарду взял на себя роль вожака в особо трудный момент – 5 последний матчей из-за проблем со здоровьем пропустил лидер коллектива Кевин Де Брюйне.

Ждём от Гвардиолы экспериментальный состав, потому как первое место от "горожан" уже никуда не денется. Канселу "висит" на карточке – ждём Зинченко на левом фланге обороны. Или же там сыграет Аке, а украинец подменит в центре поля. Марез наверняка выйдет с первых минут после 20-минутного камео на "Викаридж Роуд", а Фернандиньо заменит Родри в опорной зоне.

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Статистика и факты

Нкунку забил 7 голов в 5 матчах ЛЧ, включая хет-трик на "Этихаде" в прошлом круге

"Сити" выиграл 11 из 13 последних матчей в ЛЧ

"Сити" забивал минимум 2 гола в 11 из 13 последних матчей в ЛЧ

Бернарду Силва отметился 5 голами в 7 последних матчах

Во всех матча "РБ Лейпцига" в этом розыгрыше ЛЧ было забито больше 2.5 мячей

В 3 последних матчах "Сити" в ЛЧ было забито больше 2.5 мячей

"Лейпциг" забивал минимум два гола в 3 последних встречах в ЛЧ

Турнирная таблица

# Команда И В Н П З-П Очки 1 Манчестер Сити 5 4 0 1 17-8 12 2 ПСЖ 5 2 2 1 9-7 8 3 РБ Лейпциг 5 1 1 3 13-13 4 4 Брюгге 5 1 1 3 5-16 4

Ориентировочные составы

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан, Клостерманн – Анхелиньо, Лаймер, Адамс, Мукиеле – Нкунку, Форсберг – Силва

"Манчестер Сити": Стеффен – Зинченко, Аке, Стоунз, Уокер – Бернарду, Фернандиньо, Гюндоган – Фоден, Палмер, Марез

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити от UA-Футбол

Прогноз: победа "Сити" 1:2. "Манчестер Сити" сейчас на прекрасном ходу и показывает едва ли не лучший футбол в Европе, чего об их сопернике сказать нельзя. Другое дело, что у "горожан" нет реальной мотивации на этот матч, в отличии от соперника, которому и за ЛЕ побороться надо. Всё равно ждёт победы гостей, но без погромов.