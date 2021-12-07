Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
РБ Лейпциг – Манчестер Сити. Прогноз матча ЛЧ на 07.12.21
"Горожане" уже гарантировали себе первую строчку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Чемпионов. Групповой этап, 6-й тур
7 декабря. Лейпциг, "РБ Арена"
"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" 19:45
Трансляция – Megogo
РБ Лейпциг
Старт сезона для "РБ Лейпциг" выдался провальным. Недавний полуфиналист Лиги Чемпионов идёт во второй десятке турнирной таблицы Бундеслиги и уже лишился шансов на плей-офф ЛЧ, а после трёх последовательных поражений от "Хоффенхайма" (2:0), "Байера" (1:3) и "Униона" (2:1) главному тренеру "быков" Джесси Маршу указали на дверь.
При Марше "Лейпциг" не был настолько ужасен, как говорят результаты – по ожидаемым очкам "быки" идут шестыми в лиге, но катастрофическая реализация моментов и контраст с работой Нагельсманна не оставил американскому наставнику шансов.
Также немаловажную роль в последних неудачах сыграли травмы. Ключевой полузащитник клуба Ольмо, отбегав всё лето на Евро и Олимпиаде, отыграл всего 122 минуты в Бундеслиге и снова оказался в лазарете. Там же находятся и Поульсен, Айдара, Мориба, Орбан и Хальстенберг. Без Орбана и уехавшего в Мюнхен Упамекано защита часто проваливается, а в атаке пока решает только невероятный Нкунку (14 голов во всех турнирах).
Манчестер Сити
"Манчестер Сити" же находится на прекрасному ходу. В прошлом туре команда Пепа Гвардиолы вполне заслуженно возглавила турнирную таблицу АПЛ, переиграв на выезде "Уотфорд" (1:3). Эта победа стала для "горожан" уже седьмой кряду во всех турнирах: из сильных соперников были обыграны МЮ (0:2), ПСЖ (2:1) и "Вест Хэм" (2:1).
За этот отрезок блестящий Бернарду Силва, которого Пеп называет лучшим игроком АПЛ прямо сейчас, уходил с поля без результативного действия лишь однажды. Его невероятный гол слёту в ворота "Астон Виллы" оказался победным, а "Уотфорду" досталось от португальца дважды. Бернарду взял на себя роль вожака в особо трудный момент – 5 последний матчей из-за проблем со здоровьем пропустил лидер коллектива Кевин Де Брюйне.
Ждём от Гвардиолы экспериментальный состав, потому как первое место от "горожан" уже никуда не денется. Канселу "висит" на карточке – ждём Зинченко на левом фланге обороны. Или же там сыграет Аке, а украинец подменит в центре поля. Марез наверняка выйдет с первых минут после 20-минутного камео на "Викаридж Роуд", а Фернандиньо заменит Родри в опорной зоне.
Статистика и факты
- Нкунку забил 7 голов в 5 матчах ЛЧ, включая хет-трик на "Этихаде" в прошлом круге
- "Сити" выиграл 11 из 13 последних матчей в ЛЧ
- "Сити" забивал минимум 2 гола в 11 из 13 последних матчей в ЛЧ
- Бернарду Силва отметился 5 голами в 7 последних матчах
- Во всех матча "РБ Лейпцига" в этом розыгрыше ЛЧ было забито больше 2.5 мячей
- В 3 последних матчах "Сити" в ЛЧ было забито больше 2.5 мячей
- "Лейпциг" забивал минимум два гола в 3 последних встречах в ЛЧ
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|Манчестер Сити
|5
|4
|0
|1
|17-8
|12
|2
|ПСЖ
|5
|2
|2
|1
|9-7
|8
|3
|РБ Лейпциг
|5
|1
|1
|3
|13-13
|4
|4
|Брюгге
|5
|1
|1
|3
|5-16
|4
Ориентировочные составы
"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Симакан, Клостерманн – Анхелиньо, Лаймер, Адамс, Мукиеле – Нкунку, Форсберг – Силва
"Манчестер Сити": Стеффен – Зинченко, Аке, Стоунз, Уокер – Бернарду, Фернандиньо, Гюндоган – Фоден, Палмер, Марез
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч РБ Лейпциг – Манчестер Сити от UA-Футбол
Прогноз: победа "Сити" 1:2. "Манчестер Сити" сейчас на прекрасном ходу и показывает едва ли не лучший футбол в Европе, чего об их сопернике сказать нельзя. Другое дело, что у "горожан" нет реальной мотивации на этот матч, в отличии от соперника, которому и за ЛЕ побороться надо. Всё равно ждёт победы гостей, но без погромов.
Популярное сейчас
- Днепр-1 возвращает себе третье место, Мариуполь и Минай в зоне вылета. Таблица УПЛ 2021/22
- Днепр-1 - Черноморец: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Беллингем: Вы даете арбитру, который имел в карьере договорный матч, обслуживать главный поединок в Германии
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО