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Динамо успешно прибыло в Лиссабон после 4-часовой задержки с вылетом

Лига Чемпионов
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Киевляне прибыли в столицу Португалии с опозданием

Динамо успешно прибыло в Лиссабон после 4-часовой задержки с вылетом

Фото: ФК Динамо Киев

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Делегация киевского "Динамо", включающая представителей первой и юношеской команд, приземлилась в аэропорту Лиссабона имени Умбурту Делгаду, главном воздушном хабе Португалии.

Вылет динамовцев из аэропорта Борисполь задержался на четыре часа в связи с техническими неисправностями и заменой самолета, поэтому в столицу Португалии киевляне прибыли в 11 вечера по местному времени.

После изнуряющего ожидания и почти пятичасового перелета команда посвятит остаток понедельника отдыху. Дорога в гостиницу заняла всего 10 минут – "бело-синие" разместились в пятизвездочном Eurostars Universal Hotel, расположенном в современном районе Парк Наций и в 10 километрах от места предстоящей встречи с "Бенфикой" – "Эштадиу да Луш".

На утро вторника у команды была запланирована экскурсия по Лиссабону, после чего динамовцы пообедают и отправятся на домашнюю арену "Бенфики", чтобы провести регламентные мероприятия для СМИ и предматчевую тренировку. Общение Мирчи Луческу и одного из игроков команды с журналистами начнется в 18:30 по местному времени (20:30 по Киеву), а тренировочная сессия, во время которой футболисты смогут опробовать газон "Эштадиу да Луш", стартует через 30 минут.

Напомним, что заключительный матч группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00 по киевскому времени. Поединок Юношеской лиги УЕФА пройдет в тот же день, начало – в 14:00.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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