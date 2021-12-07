Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

Розыгрыш главного клубного европейского турнира для наших грандов подходит к концу. Подопечные Мирчи Луческу приедут в Лиссабон в гости к "Бенфике", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Выйдет ли на поле нападающий против своей бывшей команды? Сумеют ли хозяева добиться успеха и обойти "Барселону", которая поедет в Мюнхен? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский