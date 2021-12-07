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Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
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Getty Images / Global Images Ukraine
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".
Розыгрыш главного клубного европейского турнира для наших грандов подходит к концу. Подопечные Мирчи Луческу приедут в Лиссабон в гости к "Бенфике", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Выйдет ли на поле нападающий против своей бывшей команды? Сумеют ли хозяева добиться успеха и обойти "Барселону", которая поедет в Мюнхен? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 декабря – в 21:55 по киевскому времени.
Комментатор: Владимир Бусько
Режиссер трансляции: Влад Петрушевский
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