  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Бенфика – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и лиссабонской "Бенфикой".

Читайте такжеНа стыке чемпионатов двух разных стран. Динамо – Бенфика. 27.11.1991 #Ретростроки

Розыгрыш главного клубного европейского турнира для наших грандов подходит к концу. Подопечные Мирчи Луческу приедут в Лиссабон в гости к "Бенфике", за которую выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук. Выйдет ли на поле нападающий против своей бывшей команды? Сумеют ли хозяева добиться успеха и обойти "Барселону", которая поедет в Мюнхен? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 8 декабря – в 21:55 по киевскому времени.

Комментатор: Владимир Бусько

Режиссер трансляции: Влад Петрушевский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Трансляция Аудио онлайн стрим
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
alex.belogubko (одесса)
07.12.2021 в 11:21
ДК получат по полной
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...