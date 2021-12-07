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Пеп сообщил, что лидеру Манчестер Сити предстоит борьба за возвращение в состав
У Гвардиолы все честно
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов касательного кадрового подбора футболистов в первой команде перед матчем 6-го тура ЛЧ с "РБ Лейпциг". Цитирует испанца ESPN.
"Кевин Де Брюйне играл с самого начала, он прибыл после финала Лиги чемпионов, только залечив травму, а затем получил коронавирус. Он должен вернуться и бороться за свое место под солнцем".
"Конкуренция необходима, и он это знает, как и Бернарду Силва, как и все остальные наши футболисты. Он выйдет на поле в матче с "РБ Лейпциг", посмотрим, сколько минут он проведет".
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