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Пеп сообщил, что лидеру Манчестер Сити предстоит борьба за возвращение в состав

Лига Чемпионов
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У Гвардиолы все честно

Пеп сообщил, что лидеру Манчестер Сити предстоит борьба за возвращение в состав

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Менеджер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола ответил на вопросы журналистов касательного кадрового подбора футболистов в первой команде перед матчем 6-го тура ЛЧ с "РБ Лейпциг". Цитирует испанца ESPN.

"Кевин Де Брюйне играл с самого начала, он прибыл после финала Лиги чемпионов, только залечив травму, а затем получил коронавирус. Он должен вернуться и бороться за свое место под солнцем".

"Конкуренция необходима, и он это знает, как и Бернарду Силва, как и все остальные наши футболисты. Он выйдет на поле в матче с "РБ Лейпциг", посмотрим, сколько минут он проведет".

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
ESPN

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