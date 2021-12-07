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Мораес и Коноплянка в списке. Заявка Шахтера на матч с Шерифом
Поединок состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:00
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во вторник, 7 декабря донецкий "Шахтер" проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет молдавский "Шериф".
Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый поединок. Всего в список попали 23 футболиста.
Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин
Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь
Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка
Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо
Напомним, матч "Шахтер" - "Шериф" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
✅ Исмаили ✅ Мораес ✅ Фернандо— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 7, 2021
⚒ Заявка «Шахтера» на матч с «Шерифом» в Лиге чемпионов ????
Сегодняшняя игра #ШахтерШериф на НСК «Олимпийский» начнется в 22:00. #Shakhtar #UCL
Билеты на поединок в Киеве: https://t.co/jm1c9JLPaX. pic.twitter.com/Wt0xvq5FOL
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