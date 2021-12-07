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Мораес и Коноплянка в списке. Заявка Шахтера на матч с Шерифом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Поединок состоится сегодня, 7 декабря и начнется в 22:00

Мораес и Коноплянка в списке. Заявка Шахтера на матч с Шерифом

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во вторник, 7 декабря донецкий "Шахтер" проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет молдавский "Шериф".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый поединок. Всего в список попали 23 футболиста.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо

Напомним, матч "Шахтер" - "Шериф" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.12.2021 в 11:20
пока Дзерби в ШД толку не будет --пустышка
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