Мораес и Коноплянка в списке. Заявка Шахтера на матч с Шерифом

Во вторник, 7 декабря донецкий "Шахтер" проведет заключительный матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником "горняков" станет молдавский "Шериф".

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби определился с заявкой на еврокубковый поединок. Всего в список попали 23 футболиста.

Вратари: Шевченко, Пятов, Трубин

Защитники: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

Полузащитники: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо

Напомним, матч "Шахтер" - "Шериф" пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский" и начнется в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.