Экс-игрок Динамо: Не удивлюсь, если динамовцы выиграют у Бенфики

Экс-форвард "Динамо" Олег Саленко поделился мыслями о предстоящем матче киевлян против "Бенфики" в групповом раунде Лиги чемпионов. Поединок состоится 8 декабря и начнется в 22:00.

— Олег, для "Бенфики" этот матч очень важен, ведь у португальцев неплохие шансы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Это поможет "Динамо" или, наоборот, будет еще сложнее?

— В Португалии наверняка считают, что динамовцам будет сложнее, ведь "Бенфике" нужно только выиграть. При этом необходимо, чтобы "Барселона" в гостях обыграла "Баварию", что маловероятно, потому что немецкая команда сейчас выглядит очень сильно. Однако я не считаю, что "Динамо" будет труднее. На них не давит результат, поэтому можно и нужно сыграть в свою игру, комбинационно, сильно не бежать вперед, а ждать ошибки противника. Единственная проблема для киевлян — это отсутствие быстрого нападающего.

— Как вы считаете, Мирча Луческу будет экспериментировать с составом?

— Нет. Возможны одна-две замены, не больше. Опять же, несмотря на то, что "Динамо" с турнирной точки зрения ни на что не претендует, престиж и финансовый бонус никто не отменял. Но с другой стороны, впереди у киевлян очень важный матч чемпионата против "Зари", в котором "бело-синим" нельзя терять очки — потому как в этой ситуации поступит Мирча Луческу, знает только он один.

— "Динамо" сможет сыграть в свое удовольствие?

— Это будет непросто, потому что это не чемпионат Украины. Можно попытаться сыграть эмоционально, чем-нибудь удивить оппонента. А положительный результат важен хотя бы даже в плане психологии, чтобы к следующему евросезону подойти более уверенно.

— Роман Яремчук забьет своей бывшей команде?

— У футболиста всегда есть повышенная мотивация, если он играет против своей бывшей команды. Поэтому я не исключаю, что если форвард выйдет на поле, то сможет оставить свой "автограф" в воротах "Динамо".

— "Бенфика" с первых минут постарается закрыть "Динамо" на своей половине поля?

— Если даже так, то не вижу в этом ничего страшного. Ведь "Барселона" тоже много владеет мячом возле штрафной соперника, но пропускает. Неизвестно, как будут разворачиваться события в матче. Можно владеть игровым преимуществом, но проиграть.

— Каким будет ваш прогноз на поединок "Бенфика" — "Динамо"?

— В первую очередь хотелось бы увидеть интересный футбол. Жду от "Динамо" забитый мяч, все-таки не стоит заканчивать групповой раунд с одним голом в активе. Ничья? Все может быть, но я не удивлюсь, если динамовцы выиграют в этом поединке. Опять же, на киевлян не давит психологическое бремя, в отличие от португальцев, - сказал Саленко.