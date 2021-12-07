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Худжамов: Шахтер может вернуть Шерифу порцию унижения
Игра турнирного значения не имеет, но все же
Фото: ФК Шахтер Донецк
Экс-голкипер "Шахтера" Рустам Худжамов высказался о сегодняшнем матче группового раунда
"Да, этот матч никакого турнирного значения иметь не будет. Единственное, что в этом поединке "Шахтер" может вернуть "Шерифу" порцию унижения, взяв реванш.
Противостояние Вернидуб – "Шахтер"? Конечно, Вернидубу приятно приехать в Украину и показать всей стране, что он все-таки тренер, что он действительно тренер, который может и умеет что-то делать с командами. Поэтому для Вернидуба это хороший и большой шанс.
Может ли быть рубилово на поле? Я думаю, Вернидуб в любом случае настроит команду на матч. Мне кажется, и футболисты, которые одержали две победы в Лиге чемпионов, понимают, что идеи Вернидуба помогли им показать свой уровень. Именно работа Вернидуба помогла футболистам "Шерифа" показать свой уровень в двух стартовых матчах, когда они обыграли дома "Шахтер" и "Реал" на выезде. Мне кажется, что это вызывает уважение у футболистов "Шерифа". Поэтому, я думаю, сами футболисты "Шерифа" понимают, насколько важна для Вернидуба с точки зрения престижа сегодняшняя игра. Я думаю, они постараются своему вожаку в этом подсобить", - сказал Худжамов.
Напомним, что Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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