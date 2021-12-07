  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гецко: В матче с Шахтером Вернидуб захочет доказать, что его зря игнорировали украинские топ-клубы
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: В матче с Шахтером Вернидуб захочет доказать, что его зря игнорировали украинские топ-клубы

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Шериф уже обошел Шахтер в группе

Гецко: В матче с Шахтером Вернидуб захочет доказать, что его зря игнорировали украинские топ-клубы

sport

Новина українською

Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о сегодняшнем матче группового раунда Лиги чемпионов, в котором "Шахтер" сыграет с "Шерифом".

"На мой взгляд, если донетчане забьют быстрый гол, то одержат крупную победу, если же с взятием ворот гостей возникнут проблемы, то все может закончиться нулевой ничьей.

Тем более, футболисты "Шерифа" будут сильно мотивированы. Я не сомневаюсь, их тренер Юрий Вернидуб захочет доказать, что зря его игнорировали украинские топ-клубы.

"Шахтер" устроит только победа, что позволит хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачно проведенную еврокубковую кампанию", - сказал Гецко.

Напомним, что Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Иван Гецко Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...