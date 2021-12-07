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Гецко: В матче с Шахтером Вернидуб захочет доказать, что его зря игнорировали украинские топ-клубы
Шериф уже обошел Шахтер в группе
sport
Экс-игрок сборной Украины Иван Гецко высказался о сегодняшнем матче группового раунда Лиги чемпионов, в котором "
"На мой взгляд, если донетчане забьют быстрый гол, то одержат крупную победу, если же с взятием ворот гостей возникнут проблемы, то все может закончиться нулевой ничьей.
Тем более, футболисты "Шерифа" будут сильно мотивированы. Я не сомневаюсь, их тренер Юрий Вернидуб захочет доказать, что зря его игнорировали украинские топ-клубы.
"Шахтер" устроит только победа, что позволит хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками за неудачно проведенную еврокубковую кампанию", - сказал Гецко.
Напомним, что Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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