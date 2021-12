Шахтёр снова не выиграл, Атлетико проползает в плей-офф, Милан вылетает. Как прошёл вечер ЛЧ

UA-Футбол следит за всеми восемью матчами вторника в чемпионской лиге и в одном онлайне будет рассказывать обо всех важных событиях, которые происходят в турнире. Сегодня мы официально узнаем восьмерых участников 1/8 финала ЛЧ. Завтра к ним присоединятся остальные. Не забывайте периодически обновлять страницу, чтобы оперативно получать самую свежую информацию из онлайна.

Матчи дня

ПСЖ - Брюгге 4:1 FT

Лейпциг - Ман Сити 2:1 FT

Аякс - Спортинг 4:2 FT

Боруссия Д - Бешикташ 5:0 FT

Милан - Ливерпуль 1:2 FT

Порту - Атлетико 1:3 FT

Реал - Интер 2:0 FT

Шахтёр - Шериф 1:1 FT

Лига чемпионов онлайн

00:00 Спасибо, что провели этот вечер с UA-Футбол. До встречи в среду!

23:59 Итак, вот восемь команд, которые выходят в плей-офф: "Ман Сити", ПСЖ, "Ливерпуль", "Атлетико", "Аякс", "Спортинг", "Реал", "Интер".

В в 1/16 финала Лиги Европы сыграют из команд верхней части таблиц ЛЧ: "Лейпциг", "Порту", "Боруссия" Д, "Шериф".

Вылетают из ЛЧ: "Брюгге", "Милан", "Бешикташ", "Шахтёр".

23:55 "Порту" на последней компенсированной минуте также забивает, но его гол уже ничего не значит. "Драконы" отправляются в Лигу Европы.

23:53 "Шериф" на последней компенсированной минуте отыгрывается в матче с "Шахтёром". Ай-яй-яй... Дончане завершают нынешний групповой этап без единой победы...

23:51 "Атлетико" снова забивает! Это невероятно! Перехват на чужой половине, удачный отскок на ногу де Пауля, и это 0:3!

23:48 "Атлетико" снова забивает! Как они это делают?! Команда Симеоне защищалась весь вечер, но реализовала один из редких выпадов! Корреа сам забежал в чужую штрафную и пробил мимо опорной ноги голкипера!

23:45 Не тривиальное событие в матче "Шахтёра". Андрей Пятов покидает поле на 86-й минуте. Вместо него выходит Алексей Шевченко. Первый матч в сезоне для 29-летнего голкипера.

23:43 5:0 в пользу Дортмунда! Холанн вышел на поле на 63-й и за 20 минут оформляет дубль! Норвежец на этот раз головой замыкает подачу с углового!

23:41 Ууууу! Шедевр от Асенсио! Форвард "Реала" из района правого угла штрафной ложит мяч от дальней стойки в ворота! 2:0 в пользу мадридцев против "Интера"!

23:39 Табата забивает второй гол "Спортинга" сегодня. Но "Аякс" всё ещё ведёт в два гола.

23:37 Кстати, в матче "Порту" - "Атлетико" прямую красную получил ещё и запасной вратарь хозяев Агустин Марчесин!

23:35 "Боруссия" продолжает куражиться. Холанн замыкает фланговую подачу и забивает четвёртый гол своей команды в ворота "Бешикташа"!

23:32 О-хо-хо! Драка даже с участием тренеров в матче "Порту" - "Атлетико"! Защитник хозяев Венделл вышел на поле 7 минут назад и с локтя врезал в шею Кунье. Да, соперник немного дорисовал, но тут однозначно красная.

23:30 Очень долго разбирались в Порту. Помимо красной Карраско также по жёлтой получили Корреа, Отавиу и Пепе!

23:28 И "Атлетико" в другом матче остаётся вдесятером! За затяжку времени и неспортивное поведение арбитр показал ему прямую красную!

23:26 В Мадриде Барелла сцепился с Милитао. Едва стенка на стенку не пошла драка! Игрок "Интера" получил прямую красную, а футболист "Реала" только жёлтую. Миланцы вдесятером на последние полчаса. Ну, Барелла свою красную заслужил. С кулака, лёжа, он здорово врезал Милатао в подколенное сухожилие.

23:22 Но сейчас хотелось бы вернуться к автору первого гола "евреев" в сегодняшнем матче. Себастьян Аллер стал только вторым игроком, который забивал в каждом матче группового этапа ЛЧ. Имя-фамилия второго начинается на Криштиану, а заканчивается на Роналду.

23:20 4:1 в Амстердаме! Бергхюйс доводит счёт до разгромного!

23:18 А "Аякс" забивает третий и, похоже, снимает все вопросы о победителе пары. Нерес завершил быструю атаку своим точным ударом.

23:17 И тут же "Милан" пропускает сам и, похоже, остаётся остаётся без плей-офф еврокубков. Привоз защитников "россонери" у своих ворот завершил Ориги.

23:15 "Атлетико" забивает! Фантастика! "Порту" душил час игры, но забили "матрасники"! После подачи с углового на дальнюю штангу мяч отскочил от Гризманна в ворота! 0:1 в Португалии! Таким образом, уже команда Симеоне заползает в плей-офф ЛЧ, "Порту" уходит в ЛЕ, а "Милан" остаётся ни с чем!

23:13 Дортмунд забивает третий! Ройс сам затащил мяч в штрафную и пробил между голкипером и левой стойкой! 3:0 против "Бешикташа"!

23:09 Сколько матчей понадобилось игрокам, чтобы забить 10 голов в ЛЧ? Аллер - 6 матчей, Холанн - 7, Адриано - 11, Фирмино - 11, Мане - 11..........Месси - 23, Роналду - 37.

23:03 Во всех матчах стартовали вторые таймы. Самое интересное впереди!

22:49 У нас перерыв во всех матчах. Результаты их вы видите чуть выше. Из главного - "Порту" никак не может додавить "Атлетико", а "Милану" пока не удаётся выйти вперёд в матче с "Ливерпулем". Поэтому в группе C пока все остаются на своих местах: португальцы вместе с англичанами отправляются в ЛЧ, а итальянцы - в ЛЕ.

22:45 Бедный-бедный "Бешикташ". Турки уже играют вдесятером: за фол последней надежды поле покинул Соуза, ещё и пенальти заработал Дортмунд, а Ройс его реализовал!

22:43 "Аякс" забивает второй гол "Спортингу"! Ох и весело в Нидерландах! И я напомню, что это матч команд, которым уже ничего не нужно!

22:41 "Шахтёр"! 1:0! Фернадооо! С передачи Кривцова бразилец открывает счёт в Киеве!

22:37 "Ливерпуууль"! Мо Салах, кто же ещё?! На добивании сыграл египтянин. "Милан" возвращается на третье место группы, пропуская вперёд "Порту"!

22:32 Дортмунд продолжает унижения "Бешикташа"! Мален завершает контратаку и забивает пятнадцатый гол в ворота турков в нынешней группе!

22:30 Бум! "Милан" забивает в ворота "Ливерпуля"! Томори своим голом на добивании после углового заносит "россонери" на пока второе место в таблице группы B! "Порту" и "Атлетико" пора бы аккумулировать все силы для борьбы за еврокубки!

22:27 "Шахтёр" с начала матча штурмует ворота "Шерифа". Соломон только что получил ещё один шанс, но с левого края штрафной зарядил в крестовину!

22:23 "Спортинг" сравнивает счёт в Амстердаме! Сантос забил, замкнув подачу из глубины.

22:19 Кроос выводит "Реал" вперёд! Немец забивает "Интеру" классным дальним ударом, приближая мадридцев к победе в группе D.

22:15 В Португалии драма и без голов! Суарес со слезами покидает поле из-за травмы уже в дебюте игры!

22:13 Ну, и пока нет голов в других встречах, держите обзор встречи ПСЖ - "Брюгге" с дублями Мбаппе и Месси.

22:10 "Аякс"! Уже 1:0 в Амстердаме! Конечно же, Аллер забивает - уже свой десятый гол в текущей ЛЧ! На этот раз с пенальти.

22:08 Отличный обводящий удар Соломона в своём стиле в дальнюю "девятку" - мяч проходит чуть выше ворот!

22:02 Обзор матча "Лейпциг" - "Ман Сити" с ассистом Зинченко.

22:00. Все 6 матчей матчей вечернего пула начались!

21:45 А пока у нас небольшая пауза между матчами, Криштиану Роналду передаёт всем большой привет и запостил очередную мотивирующую цитату в твиттере. Может, они ему действительно помогают добиваться успехов?

21:37 Группа А - всё! "ПСЖ" и "Ман Сити" приглядываются к своим соперникам в плей-офф ЛЧ, а "Лейпциг" изучает географию ЛЕ.

21:28 Месси по ударам с пенальти в ЛЧ сравнялся с Роналду - у обоих теперь по 22. Аргентинец забил 18 и четыре не реализовал. У португальца соотношение 19:3.

21:24 Горячо на "Ред Булл Арене"! Уокер получает прямую красную! Защитник "Ман Сити" специально врезал по ногам своему оппоненту, после чего сразу же отправился в подтрибунку.

21:20 А в параллельной встрече Месси с пенальти оформляет дубль!

21:19 "Сити" делает 2:1! Зинченко ассистирует! Алекс подаёт со своего левого фланга на дальнюю, а там Марез замкнул!

21:12 А "Лейпциг" забивает второй мяч "Ман Сити". Неожиданно, но здесь вопрос, кому очки больше нужны.

21:09 "Брюгге" отыгрывает один гол усилиями Рикса. Но на общую картину это не особо влияет.

20:48 Возобновились матчи в Париже и Лейпциге. Там в дебюте таймов без голов.

20:45 А вот и состав "Шахтёра" на последний еврокубковый матч сезона! Пятов, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Марлос, Судаков - да де Дзерби решил устроить серьёзную ротацию и дал поиграть ребятам из резерва!

20:31 Первые таймы в Париже и Лейпциге завершены. ПСЖ уничтожает "Брюгге", а немецкие "быки" неожиданно ведут против "Ман Сити". Похоже, здесь с интригой за ЛЕ уже всё. Чтобы она вернулась, "Лейпцигу" нужно пропустить, а бельгийчам забивать трижды. Вы в это верите?

20:23 В Париже уже 3:0! Месси с полукруга штрафной доводит дело до разгрома!

20:09 "Лейпциг" забивает в параллельном матче! Собослай реализовал выход один на один. Первый гол "быков" под руководством нового тренера Ахима Беиерлорцера.

19:59 Мбаппе стал самым молодым футболистом, которому покорилась отметка в 30 голов в ЛЧ! 22 года и 352 дня парню.

19:53 Вау! В Париже уже 2:0! Снова Мбаппе! Теперь с передачи ди Марии!

19:48 Две минуты хватило ПСЖ, чтобы открыть счёт! Голкипер бельгийцев Миньоле ассистировал Мбаппе!

19:45 Матчи в Париже и Лейпциге стартовали!

19:35 Наконец, самая важная для нас - группа D. Здесь уже также всё ясно: "Реал" и "Интер" между собой разыграют первую строчку, "Шериф" может гордиться своим выходом в Лигу Европы, а "Шахтёр" восхищённо слушает де Дзерби и его разговорах о крутых яйцах. У "горняков" пока нет побед в нынешней группе ЛЧ. Болельщики команды надеются, что хлопнуть дверью получится сегодня.

19:30 В группе С сегодня будут матчи на интерес. "Аякс" и внезапно "Спортинг" уже обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ. Дортмунд точно сыграет в 1/16-й Лиги Европы. Возможно, самый принципиальный матч дня из этой четвёрки будет у "Бешикташа", который с позорным нулём пока замыкает таблицу.

19:19 Ну, и давайте, пока есть время, сразу посмотрим на ситуацию в других квартетах. Группа В. Здесь сегодня уверенно в завтрашний день может смотреть "Ливерпуль", представители которого уже купили себе билет на жеребьёвку плей-офф чемпионской лиги. "Порту", "Милан" и "Атлетико" разыграют последнее место в ЛЧ и ещё одно - в ЛЕ. Самое скверное положение у мадридцев, которые идут последними. Но всё в их руках: победа над португальцами оставит их как минимум во втором по статусу еврокубке, а возможное фиаско "Милана" и вовсе выведет в решающую часть ЛЧ. "Россонери" нужно обязательно побеждать "Ливерпуль" дома, чтобы опередить "Порту": ничья, как и поражение, естественно, не устраивает. Ну, а португальцам необходимо просто сыграть не хуже итальяно-испанского дуэта. Но поражение строго противопоказано.

19:10 Есть ли турнирная интрига в группе А, матчи которой начинаются в 19:45. Есть. Но она уже не касается плей-офф Лиги чемпионов: туда места досрочно забронировали ПСЖ и "Ман Сити". В последнем туре будет идти заочная битва между "Лейпцигом" и "Брюгге". В личных встречах преимущество на стороне "быков". Поэтому им просто важно, сыграть не хуже своего соперника.

18:55 Первые новости прилетают вместе с составами команд. Александр Зинченко выйдет с первых минут на поле в матче "Лейпциг" - "Ман Сити". В параллельной игре между ПСЖ и "Брюгге" Эдуард Соболь, к сожалению, остался только в запасе. К слову, у Парижа в старте Мбаппе и Месси. Как мы помним, Неймар на больничном.

18:45 Всем привет и добро пожаловать в онлайн UA-Футбол, посвящённый первой половине игр последнего тура групп ЛЧ! В этом материале до конца всех игр мы будем оперативно сообщать обо всех результатах, а перед стартом встреч проговорим о раскладах на тур. Мы начинаем!