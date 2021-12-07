ЛЧ. ПСЖ - Брюгге 4:1. Мбаппе убил интригу за семь минут  

Парижу нужна была уверенная победа. Две подряд ничьи в чемпионате Франции, проигрыш “Манчестер Сити” и всего лишь второе место в своей группе Лиги чемпионов, вопросы по стилю и тактике Маурисио Почеттино – Париж не в кризисе, но претензий накопилось достаточно.

“Брюгге” был удобным соперником. Чемпион Бельгии пропустил 20 голов в последних семи матчах, и 14 голов – в трех последних поединках ЛЧ, и на “Парк де Пренс” команда Филиппа Клемана выглядела слишком открытой и уязвимой для грозной (сегодня не только по именам) атаки Парижа.

Чемпион Бельгии отказался от низкого и среднего блока, стараясь встречать ПСЖ высоко. Но эта стратегия ни к чему хорошему не привела. Уже на второй минуте Нуну Мендеш и Мбаппе прорвались по левому флангу, прострел португальца был заблокирован Миньоле, но Мбаппе сыграл на добивании.

Не прошло и пяти минут, как “Пари Сен-Жермен” забил второй гол. И снова Мбаппе. В этот раз отличный пас из глубины сделал Анхель Ди Мария, а Килиан красиво пробил в одно касание. Это был его тридцатый гол в Лиге чемпионов.

30 - Kylian Mbappé scored his 30th Champions League goal, becoming the youngest player to reach this milestone in the competition's history (22 years and 352 days). Fast. #PSGCLU pic.twitter.com/nYsXycvS11 — OptaJean (@OptaJean) December 7, 2021

Затем два своих момента получил Месси, но аргентинец свое слово скажет позже. Что оставалось делать “Брюгге”? Середина первого тайма, 0:2. В параллельном матче “Лейпциг” забил первый гол “Манчестер Сити”. Обреченная ситуация.

“Брюгге” попытался организовать пару своих атак, но сразу пропустил третий гол. В этот раз все сделал Мбаппе, и Месси оставалось только уложить мяч в угол с 20 метров. Сопротивления почти не было, и семикратный обладатель ЗМ справился с не самой сложной задачей.

Перед свисток на перерыв Мбаппе мог забивать третий гол, но ударил выше.

Старт второго тайма за ”Брюгге” и Доннарумме пришлось сделать несколько сэйвов. Но от гола ему свои ворота сберечь не удалось. Ланг прошелся с мячом и выполнил точный пас на Ритса – 3:1.

ПСЖ во втором тайме и близко не показывал такой интенсивности, как на стартовом отрезке матча, но все же забил еще один гол. Месси получил по ногам в штрафной от ван де Бремпта, и точно исполнил пенальти – 4:1.

“Брюгге” стал первой командой, которая пропустила четыре и больше голов в четырех матчах Лиги чемпионов подряд. Чемпион Бельгии покидает еврокубки, а Париж порадовал своих болельщиков голами Мбаппе и Месси.

Лига чемпионов, группа A, шестой тур. Париж, “Парк де Пренс”

“Пари Сен-Жермен” – “Брюгге” 4:1

Голы: Мбаппе 2, Мбаппе 7, Месси 38, Месси 76 (пен.) – Ритс 68

“Пари Сен-Жермен”: Доннарумма – Мендеш (Керер 49), Диалло, Маркиньос, Хакими – Гуйе (Паредес 71), Верратти (Эмимбе 84), Вейналдум – Мбаппе (Икарди 83), Месси, Ди Мария (Эррера 71)

“Брюгге”: Миньоле – Рикка, Н’Соки, Хендри, Мата – Ритс, Баланта – Ланг, Ванакен, Сандра (ван дер Бремпт 57) – де Кетеларе

Предупреждения: Керер 55, Мбаппе 70 – Ланг 61