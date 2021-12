ЛЧ. ПСЖ - Брюгге 4:1. Мбаппе убил интригу за семь минут  

Парижу нужна была уверенная победа. Две подряд ничьи в чемпионате Франции, проигрыш “Манчестер Сити” и всего лишь второе место в своей группе Лиги чемпионов, вопросы по стилю и тактике Маурисио Почеттино – Париж не в кризисе, но претензий накопилось достаточно.

“Брюгге” был удобным соперником. Чемпион Бельгии пропустил 20 голов в последних семи матчах, и 14 голов – в трех последних поединках ЛЧ, и на “Парк де Пренс” команда Филиппа Клемана выглядела слишком открытой и уязвимой для грозной (сегодня не только по именам) атаки Парижа.

Чемпион Бельгии отказался от низкого и среднего блока, стараясь встречать ПСЖ высоко. Но эта стратегия ни к чему хорошему не привела. Уже на второй минуте Нуну Мендеш и Мбаппе прорвались по левому флангу, прострел португальца был заблокирован Миньоле, но Мбаппе сыграл на добивании.

Не прошло и пяти минут, как “Пари Сен-Жермен” забил второй гол. И снова Мбаппе. В этот раз отличный пас из глубины сделал Анхель Ди Мария, а Килиан красиво пробил в одно касание. Это был его тридцатый гол в Лиге чемпионов.

30 - Kylian Mbappé scored his 30th Champions League goal, becoming the youngest player to reach this milestone in the competition's history (22 years and 352 days). Fast. #PSGCLU pic.twitter.com/nYsXycvS11