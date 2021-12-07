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Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на Шериф
Стартовые составы команд
Донецкий Шахтер сегодня проведет свой заключительный матч в нынешней Лиге чемпионов. В рамках 6-го тура горняки примут Шериф Юрия Вернидуба.
Уже известны стартовые составы команд.
Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Маркос, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.
Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сикан.
Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно
Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару
Напомним, что Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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