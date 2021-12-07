Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на Шериф

Не буду обзывать клоуном Де Дзерби. Но нужно понимать, что сахтёл - ни кому не нужная команда! Даунецким нужная? А кому? Тем, что на Даунбасе остались? Или тем, что штурмуют Киев??? А может он ни тем, ни другим не нужен???