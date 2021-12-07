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Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на Шериф

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бондарь, Корниенко, Бондаренко и Судаков выйдут в старте Шахтера на Шериф

Новина українською

Донецкий Шахтер сегодня проведет свой заключительный матч в нынешней Лиге чемпионов. В рамках 6-го тура горняки примут Шериф Юрия Вернидуба.

Уже известны стартовые составы команд.

Шахтер: Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Корниенко, Бондаренко, Маркос, Марлос, Судаков, Соломон, Фернандо.

Запасные: Шевченко, Трубин, Витао, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Майкон, Тете, Мудрик, Коноплянка, Мораес, Сикан.

Шериф: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Тилль, Коловос, Аддо, Траоре, Янсане, Бруно

Запасные: Челядник, Пащенко, Раделич, Белоусов, Кастаньеда, Джульен, Кожокарь, Николов, Кожокару

Напомним, что Матч "Шахтер" - "Шериф" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (14)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:13
Как бы небыло грустно от этой еврокомпании, очен приятно и спокойно можно посмотреть этот матч........
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0
-1
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:14
Да! Расслабить булки и получать истенное, даунбассовское удовольствие!
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0
-2
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:11
Не буду обзывать клоуном Де Дзерби. Но нужно понимать, что сахтёл - ни кому не нужная команда! Даунецким нужная? А кому? Тем, что на Даунбасе остались? Или тем, что штурмуют Киев??? А может он ни тем, ни другим не нужен???
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0
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:16
Это ты никому, может быть, не нужен, а в нашей гордости Шахтера очень много преданных фанов со всех частей Украины!!!! И Киев сегодня будет ликовать!!!
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0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 21:16
Обкуренный, кто там у тебя Киев штурмует? Не затягивайся сильно.
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0
0
аmg333 (Kyiv )
07.12.2021 в 21:17
немощный, убери днепр из ника. не позорь город
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:07
Отдайте возможность участвовать ребятам за которых не заплатили... ну не вышло у родителей... ну не хватило...
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:06
Ещё бы Коноплянку, Коноплю и Сикана выпустили, было бы интересно)))))
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0
0
Only DK (Kyiv)
07.12.2021 в 21:04
Ахаха, клоун решил влететь по полной, а потом сказать, что «ой, экспериментальный состав, молодежь»
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 21:07
Не бзди, победят легко и уверенно!
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0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:13
Кого? Себя???
0
0
ТолькоДНЕПР (Днепр)
07.12.2021 в 21:04
И что? Ну выйдут? И что? А вот что - поражение 1-3 от вонючего Шерифа)))
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0
0
Весела Дача (Кривий Ріг)
07.12.2021 в 20:54
Итальяшка хочет второй раз опозориться, будем посмотреть.
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download1 (huyersk)
07.12.2021 в 20:49
Гарний, склад, гаааарний, справедливий - дати пограти, хто не грав, але цілком це заслуговував. "Основа" показала, як вона грає у цій ЛЧ
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