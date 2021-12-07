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Бавария – Барселона. Где и когда смотреть матч ЛЧ
Где покажут в прямом эфире матч "Бавария" - "Барселона", Лига Чемпионов, 8 декабря 2021
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" приедет в Мюнхен в попытке осуществить практически невозможное – победить "Баварию". "Рекордмайстер" выиграл все матчи нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов, и уже решил задачу выхода из группы с первого места. Но при забитой "Альянц Арене" они вряд ли откажут себе в стремлении очередной раз расправиться с "Барсой".
Пока "Барселона" идёт второй, опережая "Бенфику" на два пункта. Но если "Динамо" в Лиссабоне не выстоит, то команда Хави Эрнандеса будет обязана побеждать "Баварию". Иначе весной их будет ждать Лига Европы.
Смотрите матч финального тура группового этапа Лиги Чемпонов "Бавария" – "Барселона" в среду, 8-го декабря. Начало встречи запланировано на 22:00. Как всегда, трансляция будет доступна на видеосервисе Megogo.
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