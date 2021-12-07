Бавария – Барселона. Где и когда смотреть матч ЛЧ

"Барселона" приедет в Мюнхен в попытке осуществить практически невозможное – победить "Баварию". "Рекордмайстер" выиграл все матчи нынешнего розыгрыша Лиги Чемпионов, и уже решил задачу выхода из группы с первого места. Но при забитой "Альянц Арене" они вряд ли откажут себе в стремлении очередной раз расправиться с "Барсой".

Пока "Барселона" идёт второй, опережая "Бенфику" на два пункта. Но если "Динамо" в Лиссабоне не выстоит, то команда Хави Эрнандеса будет обязана побеждать "Баварию". Иначе весной их будет ждать Лига Европы.

Смотрите матч финального тура группового этапа Лиги Чемпонов "Бавария" – "Барселона" в среду, 8-го декабря. Начало встречи запланировано на 22:00. Как всегда, трансляция будет доступна на видеосервисе Megogo.