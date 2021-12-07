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Мбаппе сделал дубль за первые 7 минут матча Лиги Чемпионов. Он опередил Кака и Руни
Килиан в ударе
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Матч последнего тура группового этапа Лиги Чемпионов против Брюгге не имеет турнирного значения для Пари Сен-Жермен. Но это не останавливает звездную команду – после первого тайма они выигрывают 3:0. Комфортное преимущество в самом начале игры обеспечил Килиан Мбаппе.
Уже на второй минуте встречи он открыл счет
А на седьмой удвоил преимущество
Для Мбаппе это были 30-й и 31-й голы, забитые в рамках Лиги Чемпионов. В общем рейтинге бомбардиров турнира он опередил таких легендарных футболистов как Уэйн Руни, Кака и Самуэль Это'О, каждый из которых отличился по 30 раз. Теперь Мбаппе делит 23-е место с Арьеном Роббеном, хотя француз проводит свой лишь 51-й матч, тогда как у нидерландца было 110 выходов на поле в Лиге Чемпионов.
Добавим, что к концу тайма Мбаппе еще и отдал результативную передачу на Лионеля Месси.
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