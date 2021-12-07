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Шахтер - Шериф 1:1. Антирекорд

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Пропустили перед финальным свистком

Шахтер - Шериф 1:1. Антирекорд

Фото: Александр Приходько

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

После жребия можно было поверить, что игра шестого тура ЛЧ между "Шахтером" и "Шерифом" ничего решать не будет. По идеи, одни должны были закрыть свои вопросы по выходу в евровесну, другие - не сильно ударить лицом в грязь. Почти так и получилось, вот только по сравнению с первоначальным сценарием были спутаны роли. Казалось, что это "горняки" станут третьими (минимум), в то время как команда Вернидуба, будучи абсолютным дебютантом, останется последней. Но нет - провалился "Шахтер", а "Шериф" всех удивил. Сегодня Роберто де Дзерби имел шанс выиграть первый для себя матч в ЛЧ, взять реванш у Вернидуба и не допустить исторического антирекорда.

Состав от алленаторе был далеко не самым боевым. В первые полгода в Украине он приучил, что у него есть два стержня - Марлон и Майкон. Первый не попал в заявку, второй остался на банке. В центре обороны тем временем оказалась пара Бондарь - Кривцов, Бондаренко получил шанс в опорной зоне, а Марлос вышел на правом фланге. Судя по всему, вышел в последний раз за донецкий клуб. Вернидуб не экспериментировал. Далеко не факт, что "Шериф" и в следующей году попадет в ЛЧ, а потому украинский коуч просто выставил всех самых сильных. Предсказуемо.

Все понимали как будет играть "Шериф". Низко, без мяча и с попытками быстро выбегать в контратаки. Вопрос был только в том, как просто "Шахтеру" будет играть против такой команды. В целом, в первом тайме все получалось неплохо. Может не на отличную оценку, но где-то рядом. Старался Соломон на левом фланге, который трижды опасно бил после своего фирменного смещения. Дважды мяч прошел рядом и однажды попал в каркас. Туда же под самый перерыв угодил и Додо. У "Шерифа" не было практически ничего. Коллектив Вернидуба пытался ловить хозяев при потерях мяча, но у Пятова работы было минимум. Кэп временами вынужден было устраивать небольшую пробежку, дабы согреться. Хотя выпад Бруну левым краем и передача под удар Кристиано, заставили нас на секунду хватиться за сердце. Но нет, удар прошел выше.

"Шахтеру" не хватало одного - забитого гола. Благо справедливость восторжествовала еще до перерыва, ведь "горняки" повели в счете. Кривцов выдал одну из лучших передач в карьере, закинув идеальный черпачок в зону на Фернандо. Бразилец принял, развернулся и пробил. И забил - 1:0. По делу, хотя сложилось впечатление, что могла команда де Дзерби забивать и больше.

В перерыве де Дзерби от скучной, видимо, жизни, решил провести две необычные замены. Мудрик заменил Фернандо, а Тете - Судаков. По итогу, на позиции "ложного нападающего" оказался Марлос. Если честно, мы так и не вспомнили, выходил ли когда-то ветеран в подобной роли. Вероятно, нет. У "Шерифа" единственная замена, направленная на укрепление центра поля, была логичной, а потому игра команды Вернидуба чуть наладилась. В атаке они стали действовать осмысленнее, а удар Соузы из-за пределов штрафной снова напряг всех болельщиков "горняков". Но снова выше. Проснулся и "Шахтер", ответивший сразу двумя эпизодами. После одного мяч прошел рядом со штангой благодаря удару Тете, а второй момент завершился нереализованным выходом свежего Мудрика. Весело.

Дальше игра была скорее нервной, чем интересной. Де Дзерби даже выделил несколько минут в ЛЧ третьему киперу Шевченко, благодаря чем капитанская повязка перешла к Марлосу. Команды старались играть быстрее, вот только опасности от них было минимум. Возможно, влияла дождевая погода. Возможно, усталость. Возможно все вместе. И все было бы хорошо, но "Шахтер" пропустил. Пропустил за минуту до финального свистка - сумбур в штрафной и точный удар от Николов. Антирекорд. Официально. И это нужно переживать.

ЛЧ, Группа D. 6-й тур
7 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"
Шахтер - Шериф 1:1
Гол: Фернандо дос Сантос Педро 42 - Николов 90+3
Шахтер: Андрей Пятов (Алексей Шевченко 86), Додо, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Артём Бондаренко (Майкон де Андраде 67), Манор Соломон, Георгий Судаков (Тете 46), Виктор Корниенко (Исмаили 67), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 46)
Шериф: Гиоргос Атанасиадис, Данило Арбодела, Адама Траоре, Фернандо Пейшоту, Кристиано, Эдмунд Аддо, Димитрис Коловос (Бобан Николов 46), Себастьян Тилль, Густаво Дуланто, Бруно Фелипе Соуза да Силва, Момо Янсане
Предупреждения: Фернандо дос Сантос Педро 11, Михаил Мудрик 78 - Эдмунд Аддо 19

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (140)
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Барселиниус (землянин)
08.12.2021 в 00:24
Уже был готов панегирик Шахтёру и тут на тебе блъ.. Ссс.ука.. Барса не радует.. Шахтёр не радует.. Может прав товарищ из Торонто и ну его нах.уй это всё? Желтопуз, как ты считаешь?
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0
0
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kotіgorok (Чернiгiв)
08.12.2021 в 00:23
Бараны!
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+1
0
Zonder (Днепр)
08.12.2021 в 00:23
Это стадо умудрилось и дома обосраться .
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
08.12.2021 в 00:21
...дурдом, опять в "лебединое озеро" сыграли, ...просто балет с вензелями....
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0
0
vicon (Kiev (не Куiv))
08.12.2021 в 00:21
Опять народ Украины по сумашедшему тарифу оплатил тупоголовость и кривоногость бразильских хфутболёров. Неплохую схему организовал Ринатка по выкачке бабла из Украины.
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0
0
vlotko (Броди)
08.12.2021 в 00:18
Був вищої думки про Шд. Програв в першу чергу тренер.
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+1
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
08.12.2021 в 00:19
С набором обезьян.
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:18
Чомусь таку команду не шкода....
Ответить
+3
0
Krivbass6 (Кривой Рог)
08.12.2021 в 00:17
Одним словом ЧМОхтарь
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+2
-1
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ramazan (Конотоп)
08.12.2021 в 00:15
Когда не увидел Марлона в старте-понадеялся, что команда будет разыгрывать мяч в движении, а футболисты принявшие мяч - будут быстро отдавать передачи, а не стоять на месте и выглядывать кого-то там..., а НЕТ-оказалось постоять на месте с мячом - это новый тренд!!!
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+4
0
И С
08.12.2021 в 00:14
OtSoSniki
Ответить
+3
0
avatar
Romerik (YNWA)
08.12.2021 в 00:14
Следующий сезон покажет что он там построит. У него было пол года и пол года ещё будет для постройки своей игры. Дальше если будет то же самое, думаю уже зимой следующей его уволят. Пока есть время на обкатку в лиге. Ну а в целом все печально...
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+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:19
Краще скоріше вигнати доки ще не "набудував"...
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0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
08.12.2021 в 00:12
Очень надеюсь, что сегодня ВЕрнидуб уволил этого неадеквата и психопата с должности главного тренера Шахты... Сейчас самое время кого-нибудь подыскать без рекомендация Срны, но чтоб разбирался в футболе хотя ьы на уровнек болельщиков.... И ЧУ они не выиграют. Точно.
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+4
-2
Technical
08.12.2021 в 00:13
Ох навряд чи... Скажуть, що Зебрі ще потрібен час для налаштування команди. І дадуть 50 лямів на "підсилення"
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+1
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2021 в 00:15
Следующий сезон будет показательным, также как и победа (или серебро) в УПЛ в этом. Пока что рано увольнять.
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:20
В Україні де..лів не виганяють а просто називають перспективними.
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0
0
haymov18 (Днепр )
08.12.2021 в 00:12
Такого бестолкового шахтера по-моему никогда не было
Ответить
+14
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:21
Ніколи. Перший груповий турнір, в якому Шахтар не виграв жодного разу.
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0
0
Spivakj (Кривой Рог)
08.12.2021 в 00:12
Ахметкины бабки не работают , тем более напиженые)) Сепар вали в даунбас с этим стадом!
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+6
-4
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.12.2021 в 00:11
+ 40 миллионов не в состоянии даже в ворота попасть. Это полный...
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+4
-2
avatar
таврия19752009 (симферополь)
08.12.2021 в 00:13
А кто сегодня играл из тех кого купили за 40?
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+1
-4
E.M.O.S.H. (Харьков)
08.12.2021 в 00:10
Что это было с заменой воротника в конце? Вот это пижон итальянский...!!!!!!!!
Ответить
+5
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:12
Де Бил
Ответить
+4
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2021 в 00:16
в Днепре
+1
-1
Comment06 (Украина)
08.12.2021 в 00:10
Очередной антирекорд- впервые за 10 лет не вышли в евровесну, впервые не одержали ни одной победы в группе при самых крупных затратах на игроков и тренеров, в компании с остальными украинскими "грандами" набрали самый низкий рейтинг! Да этот Роберто действительно талантливый лузер!
Ответить
+9
0
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ramazan (Конотоп)
08.12.2021 в 00:09
хочу послушать Срну, а то из последнего только помню, что игру Черноморца-Динамо 10 минут посмотрел.. а тут все 90 просидел в ЛОЖЕ. какие впечатления, Дарио?
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+5
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.12.2021 в 00:09
Серна сс.ука! Кого ты блъ насоветовал татарину, нах.уй? Дебил блъ.. Самый говённый тренер за всю историю Шахтёра.
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+11
-1
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NORDOS
08.12.2021 в 00:12
краще б хаві взяли а зебру в барсу
Ответить
+3
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:13
Хаві в це лайно не піде ніколи. Він не кончений.
+3
0
Maximum (Торонто)
08.12.2021 в 00:08
Стыд и цирк. Наверное, это последний мой комментарий, можно сказать прощальная записка, на этом сайте, ведь активно смотреть футбол я больше не планирую. 15 лет я поддерживал шахтер и в этом матче он наверное окончательно исчез. Все постепенно к этому шло в последних сезонах, поэтому нужно пожать руки и расстаться. Я уже не живу в Украине, но футбол до недавнего времени оставался одной из ниточек что связывали меня с родиной, хотя эта связь больше не дарит положительных эмоций. Пожалуй нужно двигаться дальше и искать другие увлечения.
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+8
-3
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Барселиниус (землянин)
08.12.2021 в 00:13
Хоккей.
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0
0
Ramses_ua (Запоріжжя)
08.12.2021 в 00:13
Успіхів,нас буде вас не вистачати.Футбол в нас гівно,тай взагалі ще війна,зеля у владі,жах.Хай щастить
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+3
-2
аалекс ( Крым)
08.12.2021 в 00:15
Никогда не говори никогда
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+1
-1
ulych (Запоріжжя)
08.12.2021 в 00:07
А чи не гадає Ахмєт-хан про перехід до чемпіонату Придністров'я? А що? Грали б там від створенної ним Лу...нії, повернулися б в Донецьк ан Ахмєт-арьєну! Ну а за такі ігри, з практикою виховання, всю недобразильєрію та недоукраїнців на ніч-другу до "Ізоляції"...
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+3
-2
polus (Dnipro)
08.12.2021 в 00:19
А Шериф, кста, очОчки в копилку Молдовы складывает, а не в какую-то.. ПМР.))
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0
0
Technical
08.12.2021 в 00:07
Абсолютно незрозумілий футбол показує Шахтар при Зебрі. Якесь тупе перекатування мяча на своїй половині полі, жахливі огріхи в захисті, нереалізація в рідких атаках просто дика... Контргра - неефективна, як раніше. Короче, мені цей Шахтар не подобається
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+9
-1
oda1979 (Запорожье)
08.12.2021 в 00:07
Итальяшка, красава. Развёл лошков на бабло.
Ответить
+10
-2
kukarekin (Одесса)
08.12.2021 в 00:06
Су@чье
Ответить
+1
-1
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.12.2021 в 00:06
Я плакаль... (с) Бегали, тужились и всё без толку.
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+2
-1
shydah (енакиево)
08.12.2021 в 00:06
смачно нагнули зебру с макаками
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+7
-3
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ymscik (Херсон)
08.12.2021 в 00:05
Одним словом-ЛОШАРЫ! Мудрик лучик света в этом подземелье, ну и Шевченко немного жаль.
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+6
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 00:04
Знают все давно… Что шахтёр - г…о ! :)
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+9
-3
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:10
Ну да ти прав. Але в упл їх за вуха в чемпи витягнуть.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
08.12.2021 в 00:04
Это явный успех:)) дебильная команда, дебильные почитатель:))
Ответить
+6
-3
DesnaUA (Чернигов)
08.12.2021 в 00:04
Не було діла,і не буде... Істеричний макаронних ще себе покаже)Так виспатися принципово пере Вернидубом треба вміти)Понти він а не тренер!
Ответить
+7
-1
DesnaUA (Чернигов)
08.12.2021 в 00:04
Всратися)
Ответить
+5
-2
KadimXa (Харьков)
08.12.2021 в 00:03
Будет реакция от ультрас Шахтёра? Приезд на базу для разговора? Или болельщиков всё устраивает? С такой игрой и в следующем году вам ничего не светит. Надо уже сейчас делать изменения.
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+4
-3
oda1979 (Запорожье)
08.12.2021 в 00:05
Ринат Леонидович считает, что выступление в ЛЧ носить позитивный характер
Ответить
+6
0
KadimXa (Харьков)
08.12.2021 в 00:10
Ренат как наши политики,живут в параллельной реальности.
+3
0
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 00:05
А у них є ультрас? Ще жодного разу про них не чув.
Ответить
+2
-1
avatar
IvaneZZZ (Київ)
08.12.2021 в 00:06
Есть. Просто они уехали на заработки на бурятские шахты
+4
-2
KadimXa (Харьков)
08.12.2021 в 00:09
Поймал себя на мысли,что тоже не слышал про ультрас Шахтёра.
+2
0
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 00:09
)))
0
0
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 00:13
Бо їх не існує. Взагалі. А що це за клуб, в якого нема ультри?
0
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:09
Не буде, раби рота не розкривають. Ахмєтов заборонив.
Ответить
+2
0
NikosFutboloidos (Chop)
08.12.2021 в 00:03
Не писатиму гадості тількі із за поваги до минулих перемог. Деградація на обличчя, зникли швидкі атаки, мотивація на нулі, немає классних виконавців. Порада: заплатіть блатному неустойку і серію Б, повірте втрати будуть набагато більші, іміджеві, фінансові, втрата вболівальників. А так нарешті це шоу закінчилось, знімайте маски!!!
Ответить
+4
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:02
Жодної перемоги з 2000-го року? Зебра --- самий кончений тренер Шахтаря за 20 років!!!
Ответить
+3
-1
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2021 в 00:05
вот кстати чтобы стать худшим в Динамо надо постараться. Даже не знаю, реально ли это? после Сабо, Блохина, Михайличенко..
Ответить
+3
-2
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:01
А де той Мудрик що на Ярмолу схожий?
Ответить
+3
-6
Lion Killer (Львів)
08.12.2021 в 00:05
До Мудрика тут які питання оО? Людина створила кілька хороший моментів. Виглядав гостріше в порівнянні з СОломоном
Ответить
+4
-3
George_D (Харьков)
08.12.2021 в 00:12
Як можна було не забити в кінці? Вдарив прямо голкіперові у груди. Майстер, блін. .
+1
0
Lion Killer (Львів)
08.12.2021 в 00:17
не заб.є раз другий. Буває. Йому більше часу треба давати.
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
08.12.2021 в 00:01
Это фирменная марка Шахтёра пропускать на последних минутах. Больше ещё такой команды я не знаю. Это форменный и фирменный пздц от Шахтёра товарищи. Я просто ох.уеваю.
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+8
-1
kravaserega (Kyiv)
08.12.2021 в 00:01
Шахтёр Зебры - это просто унылое говнище без какой-либо мысли, тупое перекатывание мяча поперёк поля и распасовка в своей штрафной, вечно приводящая к пожарам... Играют они, а стыдно почему-то мне
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+4
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 00:01
Ну и что, во всех матчах были моменты неплохие....... Реализация, это что-то..... И опорника надо норм, Степаненко нет и это всегда стресс.....
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+3
-3
vlotko (Броди)
08.12.2021 в 00:01
Пішки Шериф не обіграєш. Для чого П'ятова замінили? Де Дзербі програв. Один позитив від Бондаренка і Мудрика.
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+5
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 00:02
Кстати да, после замены Бондаренко, центр просел.
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+4
-2
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 00:04
Там, в принципі, воротар в пропущеному м'ячі не винен. Бондар сигару курив. Та ще й з кавою. А на прес-конференції ж як заливався)))
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0
0
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Romerik (YNWA)
08.12.2021 в 00:04
Так вони повністю його якраз обіграли. Хто ж їм доктор, що не забили?
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+3
0
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scorpius (Ck)
08.12.2021 в 00:01
И всё-таки, Де Дзерби - ипанутое создание. Игра разладилась, центра поля нет, а оно вратарей меняет
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+5
-1
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:03
Де Зебра? В Африці шкода що льви не з'їли.
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+3
0
George_D (Харьков)
08.12.2021 в 00:16
Вона повинна бути в Африці, але випадково опинилася в Україні.
+1
0
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Барселиниус (землянин)
08.12.2021 в 00:05
Да у него на лице написано, шо он трохи е@анутый от природы.
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+3
0
Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 00:07
В Шахтёре даже президент такой.
+1
-2
DesnaUA (Чернигов)
08.12.2021 в 00:07
Вот это прямо в точку!
+2
-1
diaigor (Львів)
08.12.2021 в 00:01
Грали грали і сі всрали… якось так
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+5
-1
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:25
Добре шо хоч срач був близько
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
08.12.2021 в 00:01
в п*зду этот Шахтер, Динамо, ЛЧ, этот сезон. Такая реализация за гранью добра и зла. Хочется верить, что мы достигли дна, чтобы от него оттолкнуться и идти только вверх.
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+5
-3
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.12.2021 в 00:03
Верняк
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
08.12.2021 в 00:00
Всрався радной Шахтьор... Матч навіть не дивився, думав що програють. Приємно здивували: зіграли внічию з перлиною європейського футболу...
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+4
-3
magnum power (БОМЖ)
08.12.2021 в 00:00
физручелло может гордиться за ничью с молдавским грандом. и ахметов - за блестящий сезон.
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+7
0
Архат (Киев)
08.12.2021 в 00:00
Ахахаха... истерика. Опять вср**ся родной шахтер
Ответить
+4
-2
Термит (Киев)
08.12.2021 в 00:00
Дерьмище мы с Вами лицезрели, а не команду уровня ЛЧ, господа! Впереди все стоят, ждут пас в ноги, при контрах - с мячом расстаться не могут, на себя одеяло тянут. И все так вяленько, вальяжненько. Как чуял, что в конце пропустят, особенно как на 90+2 очередной момент запороли и счастливо лыбились. Нет дисциплины, нет воли к победе, параолимпийская сборная Бразилии, разбавленная местными просто калеками...
Ответить
+9
0
friday13 (Львів)
08.12.2021 в 00:08
+
Ответить
+2
0
friday13 (Львів)
08.12.2021 в 00:09
+1. це рівень сьогоднішнього шахтаря
Ответить
+2
0
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
07.12.2021 в 23:58
Соломон грає якиїсь свій футбол,тільки він його розуміє.
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+4
0
Alex-696 (Немирів)
08.12.2021 в 00:00
Якби з таких позицій, як сьогодні, він забивав, то грав би точно не у шохтьорі)))
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+2
0
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С.Карпович. (Ланівці)
08.12.2021 в 00:10
+
+1
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
07.12.2021 в 23:58
Ща будут писать мол не повезло сколько могли забить,штук 5-7,чистый дог,ведут 1:0, не забивают со сто проц моментов,потом меняют вратаря,и о чудо,пропускают,цирк на дроте
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+2
0
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С.Карпович. (Ланівці)
07.12.2021 в 23:58
Засранці,інакше і не скажеш.Радує Мудрик ,і Марлос на рівні,решта стадо.
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+6
-1
Alex-696 (Немирів)
07.12.2021 в 23:57
Ржунімагу!!!))) А скільки пафосу було перед грою)))
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+5
-2
Pianist (Киев)
07.12.2021 в 23:57
Где Дзерби? Где? :)) Всех педриньев поздравляю с закономерным завершением еврокубковой кампании. Всего доброго.
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+7
-2
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таврия19752009 (симферополь)
08.12.2021 в 00:03
Там же где Динамо
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+2
-4
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
08.12.2021 в 00:05
Крысчанин, Динамо тут при чем, ущербное? :))
+2
-3
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:07
А причём тут динамо? Олух ты Симферопольский.
+3
-2
DesnaUA (Чернигов)
08.12.2021 в 00:09
Упоротый баран камнепадный
+2
-2
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:05
В Африці шкода шо льви не з'їли
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+1
0
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
07.12.2021 в 23:57
Соломона надо срочно продавать пока он еще типа "звезда" и стоит хоть каких-то денег. Это чемпион мира по скоростной деградации...
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+5
-1
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ДВ (Одесса)
07.12.2021 в 23:56
Полное САСУОЛО
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+9
-2
Fishing 555 (Rivne)
08.12.2021 в 00:08
Неее Суслов
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+1
0
friday13 (Львів)
07.12.2021 в 23:56
шахтар на дні. ні пасу, ні удару. це провал. де дзербі розчаровує
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+6
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 23:58
Він цей, перспективний...
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+4
0
Іво бобул (Київ)
08.12.2021 в 00:07
супер
+1
0
Іво бобул (Київ)
08.12.2021 в 00:08
супер
+1
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.12.2021 в 23:56
Так и надо! Учитесь забывать! Засранцы!
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+3
-1
Header (Черкассы)
07.12.2021 в 23:56
Довийо…сь. При чому це Де Зебра довийо..сь. Його настрій передався гравцям явно. І хоч за моментами Шахтар, маю визнати, мав роздовбувати цей абсолютно непоказний Шеріфф, кроти отримали облизня за розхлябаність. Гарний урок. Знову.
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+6
0
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IvaneZZZ (Київ)
07.12.2021 в 23:56
А я на 90 минуте выключил. Все равно уже не забьют думал Но нет, Шериф молодцы. Рад за них, что умеют футбол показывать
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+4
-2
аалекс ( Крым)
08.12.2021 в 00:03
Футбол они показывают на любителя, а вот с характером у них нормально.
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+1
-3
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shat (киев)
07.12.2021 в 23:56
Конченые обезьяны , бездарные бабуины тянут рубашку на себя , им плевать на Шахтёр . Мудрик будущее Укр Футбола
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+6
-3
FC Energy (Новая Каховка)
07.12.2021 в 23:57
Мудрик тоже тянул, там где можно было остановиться и передачу на пустые дать
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+4
-2
Maryan (Lviv)
07.12.2021 в 23:56
Гнати в шию цього макаронника, нема командної гри, нема захисту, що за дибільні заміни. Шахтар грає виключно на індивідуальній майстерності гравців.
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+6
-1
Arxipelag (Полтава)
07.12.2021 в 23:55
Клоуни!
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+4
0
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NORDOS
07.12.2021 в 23:55
як справжній українець дивився матч Мадрид - Інтер
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+4
-5
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
07.12.2021 в 23:55
"Гранд", у всій своїй "красі"!
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+3
-2
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Барселиниус (землянин)
07.12.2021 в 23:55
Сюр.
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0
-3
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
07.12.2021 в 23:55
Просто конченые...
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+7
-2
C_Ballack (Днепр)
07.12.2021 в 23:55
Мудрик норм. Может наконец в сб.появится левый вингер.
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+4
-5
grassion (Харьков)
07.12.2021 в 23:57
Мудрик две голевые на Марлоса должен был отдавать, а он по вратарю бил...
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+2
-1
C_Ballack (Днепр)
08.12.2021 в 00:18
И что? Я смотрю более обширно на игру игрока, чем завершающая стадия. Ок, если важны тебе ассисты посмотри игру со Львовом, там их три....
0
-2
Не дармоед (Запорожье)
07.12.2021 в 23:55
Бомжи они и в Африке зажравшиеся пижоны. .
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+4
-1
аалекс ( Крым)
07.12.2021 в 23:55
Ох и пижоны. Столько моментов растрынькали. Хороший щелчке по носу Же Дзерби.
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+6
-1
grasshopper1 (Харьков)
07.12.2021 в 23:55
Выход в контратаку 5 в 3 заканчивается офсайдом. Это все, что нужно знать про нынешний Шахтер
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+5
-1
friday13 (Львів)
08.12.2021 в 00:02
навіть при каштру краще контри реалізовували. про луческу вже не говорю
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+1
0
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таврия19752009 (симферополь)
07.12.2021 в 23:54
Де дзерби идиот .выпускать вратаря
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+6
-2
аалекс ( Крым)
07.12.2021 в 23:58
В карты проиграл, наверное.
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+3
-1
sasha_lv (Львів)
08.12.2021 в 00:06
Два крисчанина......
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+1
-2
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таврия19752009 (симферополь)
08.12.2021 в 00:08
Что сказать хотел убогий Саша
+1
-1
sasha_lv (Львів)
08.12.2021 в 00:19
З щурами нема про що говорити,жалюгідний скрепник
0
0
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ДВ (Одесса)
07.12.2021 в 23:54
Гордоны верните деньги за экспресс
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+6
0
KadimXa (Харьков)
07.12.2021 в 23:53
Какое же дерьмо этот ваш Шахтёр.
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+5
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 23:54
Як завжди...
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+3
-2
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ДВ (Одесса)
07.12.2021 в 23:53
Палкин со Срной ржали в конце
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+6
-1
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scorpius (Ck)
07.12.2021 в 23:53
Пижоны гребаные
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+4
0
Mexxxxx (Просяная)
07.12.2021 в 23:53
Больше всего удивили наши молодые игроки, которым дали шанс проявить себя. Лига чемпионов, смотрит весь мир, та неужели вам не хочется засветиться. Ну ладно технически вы слабые, но хотя бы бежать то по полю способны. На их фоне даже Марлос носился, как ракета. Бондаренко, как встал в одной точке поля так и стоял там, как укопанный. Иногда метров на десять отходил в сторону и смотрел за мячом, за партнерами. Та вам же по двадцать лет, а вы уже пешком ходите. Один Мудрик выделяется, а остальных не видно и не слышно, наверное будущее пополнение Мариуполя.
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+12
0
KadimXa (Харьков)
07.12.2021 в 23:55
Тут вон многие пишут,что марлрс всё,стал слаб,не уровень Шахтёра. Да это скорее этот Шахтёр не уровень Марлоса
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+10
-1
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ДВ (Одесса)
07.12.2021 в 23:59
100 %
0
-1
friday13 (Львів)
07.12.2021 в 23:59
мудрик тільки бігає. рішення приймає переважно неправильні або невчасні.
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+3
0
Technical
08.12.2021 в 00:12
Йому ще потрібен досвід
+1
0
Olegyurchak (Хмельницький )
07.12.2021 в 23:53
Хлопнулись головою об двері.
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+7
0


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