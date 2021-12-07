Шахтер - Шериф 1:1. Антирекорд

После жребия можно было поверить, что игра шестого тура ЛЧ между "Шахтером" и "Шерифом" ничего решать не будет. По идеи, одни должны были закрыть свои вопросы по выходу в евровесну, другие - не сильно ударить лицом в грязь. Почти так и получилось, вот только по сравнению с первоначальным сценарием были спутаны роли. Казалось, что это "горняки" станут третьими (минимум), в то время как команда Вернидуба, будучи абсолютным дебютантом, останется последней. Но нет - провалился "Шахтер", а "Шериф" всех удивил. Сегодня Роберто де Дзерби имел шанс выиграть первый для себя матч в ЛЧ, взять реванш у Вернидуба и не допустить исторического антирекорда.

Состав от алленаторе был далеко не самым боевым. В первые полгода в Украине он приучил, что у него есть два стержня - Марлон и Майкон. Первый не попал в заявку, второй остался на банке. В центре обороны тем временем оказалась пара Бондарь - Кривцов, Бондаренко получил шанс в опорной зоне, а Марлос вышел на правом фланге. Судя по всему, вышел в последний раз за донецкий клуб. Вернидуб не экспериментировал. Далеко не факт, что "Шериф" и в следующей году попадет в ЛЧ, а потому украинский коуч просто выставил всех самых сильных. Предсказуемо.

Все понимали как будет играть "Шериф". Низко, без мяча и с попытками быстро выбегать в контратаки. Вопрос был только в том, как просто "Шахтеру" будет играть против такой команды. В целом, в первом тайме все получалось неплохо. Может не на отличную оценку, но где-то рядом. Старался Соломон на левом фланге, который трижды опасно бил после своего фирменного смещения. Дважды мяч прошел рядом и однажды попал в каркас. Туда же под самый перерыв угодил и Додо. У "Шерифа" не было практически ничего. Коллектив Вернидуба пытался ловить хозяев при потерях мяча, но у Пятова работы было минимум. Кэп временами вынужден было устраивать небольшую пробежку, дабы согреться. Хотя выпад Бруну левым краем и передача под удар Кристиано, заставили нас на секунду хватиться за сердце. Но нет, удар прошел выше.

"Шахтеру" не хватало одного - забитого гола. Благо справедливость восторжествовала еще до перерыва, ведь "горняки" повели в счете. Кривцов выдал одну из лучших передач в карьере, закинув идеальный черпачок в зону на Фернандо. Бразилец принял, развернулся и пробил. И забил - 1:0. По делу, хотя сложилось впечатление, что могла команда де Дзерби забивать и больше.

В перерыве де Дзерби от скучной, видимо, жизни, решил провести две необычные замены. Мудрик заменил Фернандо, а Тете - Судаков. По итогу, на позиции "ложного нападающего" оказался Марлос. Если честно, мы так и не вспомнили, выходил ли когда-то ветеран в подобной роли. Вероятно, нет. У "Шерифа" единственная замена, направленная на укрепление центра поля, была логичной, а потому игра команды Вернидуба чуть наладилась. В атаке они стали действовать осмысленнее, а удар Соузы из-за пределов штрафной снова напряг всех болельщиков "горняков". Но снова выше. Проснулся и "Шахтер", ответивший сразу двумя эпизодами. После одного мяч прошел рядом со штангой благодаря удару Тете, а второй момент завершился нереализованным выходом свежего Мудрика. Весело.

Дальше игра была скорее нервной, чем интересной. Де Дзерби даже выделил несколько минут в ЛЧ третьему киперу Шевченко, благодаря чем капитанская повязка перешла к Марлосу. Команды старались играть быстрее, вот только опасности от них было минимум. Возможно, влияла дождевая погода. Возможно, усталость. Возможно все вместе. И все было бы хорошо, но "Шахтер" пропустил. Пропустил за минуту до финального свистка - сумбур в штрафной и точный удар от Николов. Антирекорд. Официально. И это нужно переживать.

ЛЧ, Группа D. 6-й тур

7 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"

Шахтер - Шериф 1:1

Гол: Фернандо дос Сантос Педро 42 - Николов 90+3

Шахтер: Андрей Пятов (Алексей Шевченко 86), Додо, Сергей Кривцов, Маркос Антонио, Марлос, Артём Бондаренко (Майкон де Андраде 67), Манор Соломон, Георгий Судаков (Тете 46), Виктор Корниенко (Исмаили 67), Валерий Бондарь, Фернандо дос Сантос Педро (Михаил Мудрик 46)

Шериф: Гиоргос Атанасиадис, Данило Арбодела, Адама Траоре, Фернандо Пейшоту, Кристиано, Эдмунд Аддо, Димитрис Коловос (Бобан Николов 46), Себастьян Тилль, Густаво Дуланто, Бруно Фелипе Соуза да Силва, Момо Янсане

Предупреждения: Фернандо дос Сантос Педро 11, Михаил Мудрик 78 - Эдмунд Аддо 19