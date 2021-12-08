Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

В среду, 8 декабря 2021 года, "Динамо" проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов – с лиссабонской "Бенфикой". Подопечные Мирчи Луческу будут играть исключительно за честь – свою и украинских представителей в еврокубках. Накануне 6-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как всего 5 лет назад киевляне готовились в третий раз в своей истории сыграть с "орлами" в рамках главного клубного европейского турнира.

"Динамо" попало в группу того розыгрыша соревнования напрямую как чемпион Украины. В квартете с киевлянами, помимо "Бенфики", также играли итальянский "Наполи" и турецкий "Бешикташ". Конкретно с лиссабонцами дома команда Реброва встретилась в 3-м туре, состоялся поединок 19 октября 2016 года.

Сальвио открыл счет с пенальти в уже дебюте: Виторину Антунеш сфолил на Гонсалу Гедеше, а Эдуардо реализовал приговор, переиграв голкипера хозяев Артура Рудько с точки. Гости удвоили цифры на табло во второй половине – солидная цепочка ошибок в защите в исполнении игроков "Динамо" привела к тому, что Серви дали пробить аж два раза подряд. Первый его выстрел был заблокирован, но второй залп Франко вышел точным. Так аргентинский тандем "Бенфики" и огорчил украинский гранд в тот октябрьский вечер. Впрочем, нужно ли напоминать, что еврокубковый сезон закончился для "Динамо" последней четвертой позицией в группе.

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Что интересно, Цыганков и Буяльский вышли на замену, а сегодня Виктор и Виталий являются лидерами команды. Пять лет назад вел "Динамо" вперед Ярмоленко, особенно наглядно это было заметно как раз в проигранном матче с "Бенфикой", весь креатив исходил от Андрея. В коллективе из Лиссабона играли Эдерсон Мораес, Виктор Линделеф, Нелсон Семеду и Рауль Хименес, сегодня выступающие на первых ролях в клубах из Манчестера и "Вулверхэмптоне" в АПЛ.

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.