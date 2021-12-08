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Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки

Лига Чемпионов
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С другой стороны, не такое уж и ретро – всего 5 лет назад матч состоялся…

Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки

Программка к матчу Динамо – Бенфика (19.10.2016)

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол продолжает рубрику, посвященную выступлениям украинских команд в европейских клубных турнирах. В сезоне-1965/66 киевское "Динамо" сыграло в Кубке обладателей Кубков с ирландским "Колрейном" – тогда начался не только отсчет официальных матчей украинских команд в международных соревнованиях, но и поиск программ, выпущенных к престижным поединкам.

В прошлом футбольные программки являлись неотъемлемым атрибутом болельщика, удобным источником информации, которую необходимо было изучить уважающему себя фанату накануне приема европейских гостей. Сегодня же, в дни доминирования Интернета над бумагой, программки – это и предмет коллекционирования, и важная часть футбольной истории.

Мы презентуем возможность окунуться в #Ретростроки разных лет, прочесть интервью интересных личностей и ожидания от игры в исполнении украинских команд, сравнить их с реальностью, не спеша изучить цифры, поностальгировать за яркими составами любимых клубов, обратить внимание на постеры, рекламу и другие детали конкретной эпохи.

В среду, 8 декабря 2021 года, "Динамо" проведет заключительный матч группового раунда Лиги чемпионов – с лиссабонской "Бенфикой". Подопечные Мирчи Луческу будут играть исключительно за честь – свою и украинских представителей в еврокубках. Накануне 6-го тура группового раунда ЛЧ сезона-2021/22 мы вспомним, как всего 5 лет назад киевляне готовились в третий раз в своей истории сыграть с "орлами" в рамках главного клубного европейского турнира.

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"Динамо" попало в группу того розыгрыша соревнования напрямую как чемпион Украины. В квартете с киевлянами, помимо "Бенфики", также играли итальянский "Наполи" и турецкий "Бешикташ". Конкретно с лиссабонцами дома команда Реброва встретилась в 3-м туре, состоялся поединок 19 октября 2016 года.

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Сальвио открыл счет с пенальти в уже дебюте: Виторину Антунеш сфолил на Гонсалу Гедеше, а Эдуардо реализовал приговор, переиграв голкипера хозяев Артура Рудько с точки. Гости удвоили цифры на табло во второй половине – солидная цепочка ошибок в защите в исполнении игроков "Динамо" привела к тому, что Серви дали пробить аж два раза подряд. Первый его выстрел был заблокирован, но второй залп Франко вышел точным. Так аргентинский тандем "Бенфики" и огорчил украинский гранд в тот октябрьский вечер. Впрочем, нужно ли напоминать, что еврокубковый сезон закончился для "Динамо" последней четвертой позицией в группе.

Фотогалерея

Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 1Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 2Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 3Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 4Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 5Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 6Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 7Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 8Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 9Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 10Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 11Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 12Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 13Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 14Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 15Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 16Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 17Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 18Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 19Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 20Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 21Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 22Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 23Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 24Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 25Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 26Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 27Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 28Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - фото 29

Что интересно, Цыганков и Буяльский вышли на замену, а сегодня Виктор и Виталий являются лидерами команды. Пять лет назад вел "Динамо" вперед Ярмоленко, особенно наглядно это было заметно как раз в проигранном матче с "Бенфикой", весь креатив исходил от Андрея. В коллективе из Лиссабона играли Эдерсон Мораес, Виктор Линделеф, Нелсон Семеду и Рауль Хименес, сегодня выступающие на первых ролях в клубах из Манчестера и "Вулверхэмптоне" в АПЛ.

Читайте такжеНа стыке чемпионатов двух разных стран. Динамо – Бенфика. 27.11.1991 #Ретростроки

Программку также можно изучить / скачать в pdf-формате.

Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 1
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 2
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 3
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 4
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 5
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 6
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 7
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 8
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 9
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 10
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 11
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 12
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 13
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 14
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 15
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 16
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 17
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 18
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 19
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 20
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 21
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 22
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 23
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 24
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 25
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 26
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 27
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 28
Орлы как предвестники четвертого места. Динамо – Бенфика. 19.10.2016 #Ретростроки - изображение 29

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Динамо (Киев) Ретростроки Программки
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