Лига Чемпионов. Групповой этап, 6-й тур

7 декабря. Лейпциг, "РБ Арена"

"РБ Лейпциг" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Собослаи (24), Силва (71) – Марез (76)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Анхелиньо, Гвардиол, Клостерман (Симакан, 46), Мукиеле (Хенрикс, 80) – Лаймер (Адамс, 63), Кампль – Собослаи, Форсберг (Бробби, 79), Нкунку – Силва (Мориба, 86)

"Манчестер Сити": Стеффен – Зинченко, Аке (Диаш, 87), Стоунз, Уокер – Де Брюйне (Палмер, 87), Фернандиньо, Гюндоган – Фоден (Стерлинг, 46), Грилиш, Марез

Предупреждения: Кампль (14), Адамс (90) – Де Брюйне (30), Стоунз (81)

Удаление: Уокер (82)

"РБ Лейпциг" обеспечил себе еврокубковую весну благодаря победе над "Манчестер Сити" в финальном туре Лиги Чемпионов. "Горожане" не имели турнирной мотивации, досрочно гарантировав себе первую строчку, но всё равно не собирались уступать в Германии после 7 побед кряду во всех турнирах. Но "быки" заслужено взяли реванш, а вместе с ним и третью позицию в квартете.

"Лейпциг" подходил к матчу с кучей проблем. Накануне был уволен главный тренер Джесси Марш, вместо которого команду временно принял его ассистент Ахим Байерлорцер. Также были кадровые потери в виде отсутствия Поульсена, Ольмо, Орбана и Хайдары. И всё это помножено на пустующие трибуны "РБ Арены" и катастрофической нереализации в последние недели.

Байерлорцер перевёл "Лейпциг" на 4-2-3-1, отказавшись от игры в три защитника. И в первой половине всё работало на ура. "Манчестер Сити" нанёс всего 2 удара в створ ворота Гулачи, с трудом справляясь с прессингом хозяев. "Быки" в свою очередь создавали немало угрозы в быстрых атаках, прорываясь к владениям Стеффена за счёт лучшей игры на подборах и постоянных провалах высокой обороны "горожан".

Так и пришёл первый гол в матче. Аке выдернулся вперёд в единоборство, но подбор остался за РБ. Никем не прикрытый Лаймер запустил вперёд Собослаи, и тот воспользовавшись нерасторопностью Стоунза, спокойно закатил мяч в пустые ворота. 1:0.

После перерыва Гвардиола нашёл способ надавить на слабости соперника. При игре в 4 защитника Анхелиньо никогда не славился надёжностью в обороне, а справа Нкунку часто оставлял Мукиеле одного против нескольких оппонентов. Под всё это дело на левый фланг даже был выпущен Стерлинг. Но вот в защите Пеп ничего не поправил.

На 71-й минуте Фернандиньо обрезался в центре поля, Форсберг быстро запустил мяч на Силву, и Андре хладнокровно положил свой третий гол в ЛЧ. Формально за португальцем не уследил Зинченко, хотя в образовавшемся провале его винить нельзя. "Сити" быстро отыграл один мяч как раз по заветам Пепа. Перегруз левого фланга позволил Зинченко свободно подать на дальную штангу, где Анхелиньо не успел за Марезом. Первое результативное действие украинца в сезоне и привет экс-конкуренту за место в составе "Сити".

"Горожане" здорово прижали соперника в следующие минуты, но глупое удаление Уокера не позволило им попробовать осуществить камбек. 2:1. "РБ Лейпциг" благодаря двум победам в финальных турах взял своё. В этой ЛЧ их подчистую переиграли лишь на "Этихад", и они никак не должны были остаться ни с чем.