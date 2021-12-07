Шахтер - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Неважных матчей не существует. Не в Лиге Чемпионов, не после одного бала в пяти играх, не после апсета в первом туре с дебютантом. "Шахтер" уже потерял шансы на евровесну, это медицинский факт, но ведь сражаться можно не только за место в таблице. Подумайте о коэффициентах, подумайте о болельщиках и о собственной чести. "Шахтеру" не за что бороться в группе, но есть за что сражаться в игре с "Шерифом".

В подобных случаях, о чудо, можно вспомнить киевское "Динамо" и их путь в группе ЛЧ сезона 2016/17. Тогда коллектив Реброва тоже потерял шансы на евровесну за тур до финиша, но в последней игре грохнул "Бешикташ" 6:0. Красиво? Да. Сравнивать "Шахтер" и "Динамо" дело странное, но за яркий пример сойдет. Как вы поняли - "горнякам" нужно побеждать.

"Шахтер" 22:00 "Шериф"

ЛЧ, Группа D. 6-й тур

7 декабря, Киев, НСК "Олимпийский"

Арбитр: Д.Румшас

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Аудио трансляция: Youtube-канал "Подкасты UA-Футбол"

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