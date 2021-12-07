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Сидорчук: Луческу говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры
Матч с Бенфикой не несет для Динамо турнирной мотивации
fcdynamo.com
Капитан "
- У "Динамо" нет турнирной мотивации, за что завтра вы будете биться на поле?
- Как перед матчем с "Баварией" в прошлом туре, так и сейчас тренер говорит, чтобы мы просто показали хороший футбол и кайфовали от игры. Также за бонусы, которые предусмотрены в Лиге чемпионов.
- "Динамо" играло с "Бенфикой" еще в первом туре. Изменился ли в игровом плане соперник за эти три месяца?
- Практически не изменился, судя по тому, что нам Мистер показывал на разборах игр. Думаю, сейчас им тяжелее в психологическом плане. К первой игре в Киеве они подходили после серии побед, к тому же выход в Лигу чемпионов через квалификацию дал им определенный стимул. Сейчас у них дела идут не совсем хорошо. Думаю, у них есть проблема в психологии. А с точки зрения тактики наши соперники не поменялись.
- Вчера команда задержалась в "Борисполе". Как это повлияло на график подготовки к матчу?
- Да особо никак не повлияло. Просто позже легли спать и позже поужинали. Хорошо, что прилетаем за два дня, и есть время отдохнуть.
- Смотрели ли вы игру со "Спортингом"? Не кажется ли вам, что это идеальная модель контратакующей игры против "Бенфики"?
- Смотрели, но не полностью матч – нам показывали нарезки игры, фрагменты, игровые зоны, на которые нужно обратить внимание. Думаю, завтра Мистер еще более детально расскажет нам, как мы должны будем действовать на поле.
- Какой футбол завтра покажет команда?
- В идеале завтра хотелось бы сыграть так, как мы провели второй тайм ответного матча с "Баварией".
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