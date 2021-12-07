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Без Соболя, но с дублями Мбаппе и Месси. ПСЖ - Брюгге 4:1. Обзор матча, видео голов
ПСЖ - Брюгге ⋉ 4:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - uefa.com / Автор невідомий
Очень сложное турнирное положение было у "Брюгге" – для продолжения борьбы в Лиге Европы бельгийцы должны были брать очки из ПСЖ и надеяться на осечку "Лейпцига" с "Манчестер Сити". Не сбылось ни одно, ни другое. Бельгийцы не смогли даже сохранить лицо, проиграв разгромно.
Но как не проиграть, если против тебя такие монстры, как Мбаппе и Месси? Француз и аргентинец оформили по дублю, в "Брюгге" гол престижа забил Ритс. Наш Эдуард Соболь не играл.
Смотрите, как это было, в видеообзоре матча Лиги чемпионов.
Лига чемпионов, группа A, шестой тур. Париж, “Парк де Пренс”
“Пари Сен-Жермен” – “Брюгге” 4:1
Голы: Мбаппе 2, Мбаппе 7, Месси 38, Месси 76 (пен.) – Ритс 68
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