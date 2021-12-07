Последний шанс каталонцев. Бавария – Барселона. Прогноз матча ЛЧ на 08.12.2021

Лига Чемпионов. Группа E, 6-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Барселона" 22:00

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" абсолютно доминантно смотрится в нынешнем групповом этапе Лиги Чемпионов, несмотря на довольно непростую группу. Максимальный показатель набранных очков (15 из 15), лучшая атака турнира (19 голов), лучшая разница мячей (+16) и солидная оборона – только "Челси" пропустил меньше мюнхенцев (3 против 1).

Лидирует "Бавария" и в Бундеслиге, где на выходных "рекордмайстер" увеличил отрыв от дортмундской "Боруссии" благодаря победе в личной встрече (3:2). В последние недели у команды Нагельсманна были некоторые игровые проблемы – недаром 4 из последних победы были минимальными, что для них крайне нетипично. 15 пропущенных в 8 последних играх – аномальный показатель, во многом связанный с провалами высоченной линии обороны. Но Нагельсманн упорно не отказывает от столь радикальных принципов.

Даже слегка сдавшая к зиме "Бавария" остаётся одной из главных сил футбольной Европы. В последние недели мюнхенцам пришлось мириться с отсутствием Киммиха, что существенно ударило по их центру поля. Зато снова в строю Горецка и Зюле, с которыми "Бавария" выглядит заметно солиднее.

Барселона

"Барселона" проводит едва ли не худший сезон за последнее десятилетие с небольшим. Исправить катастрофическое положение был призван легенда клуба Хави Эрнандес, но пока что делать выводы о его работе в родном клубе было бы поспешно. Хотя немного улучшить положение в Ла Лиге всё же удалось – "блауграна" с 23 очками поднялась на 7-е место.

Четыре матча под руководством Хави выдались неоднозначными. Из плюсов - появилась позиционная структура и подобие прессинга, о которых в Каталонии в последние годы напрочь забыли. В чемпионате Хави использует классические 4-3-3, в ЛЧ пробовал схему с тремя защитниками, но на деле получается идентичная картина – 3-2-5 на мяче. Бускетс в опорной зоне с де Йонгом в более свободной роли. Игроки часто меняются позициями, но о какой-либо слаженности говорить не приходиться.

Всего 4 гола в 4 матчах, две игры на ноль. Проигравший "Вильярреал" (1:3) умудрился владеть мячом больше "Барсы", а приехавший на "Камп Ноу" "Бетис" (0:1) вообще увёз победы, периодически тоже задавливая хозяев. А тут на пути стала доминантная "Бавария".

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Статистика и факты

"Бавария" выиграла 6 последних матчей в ЛЧ

"Бавария" выиграла 5 из 6 последних встреч против "Барселоны"

"Бавария" забивала в ворота "Барсы" минимум 3 мяча в 3 последних встречах

"Барселона" не пропускала в 3 последних матчах ЛЧ

"Бавария" – одна из трёх команд этой ЛЧ, выигравшей все матчи в группе (также "Аякс" и "Ливерпуль"

Личные встречи

История противостояния насчитывает 13 матчей. 8 встреч остались за "Баварией", включая 5 побед в 6 последних личных встречах. У "Барселоны" 3 победы при всего двух ничьих. За 3 последних матча "Бавария" забила "Барселоне" 14 мячей, включая легендарные 2:8 в на "Камп Ноу" в 1/4 позапрошлого розыгрыша ЛЧ.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 5 5 0 0 19-3 +16 15 2 "Барселона" 5 2 1 2 2-6 -4 7 3 "Бенфика" 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 "Динамо" 5 0 1 4 1-9 -8 1

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Дэвис, Нианзу, Зюле, Павар – Горецка, Толиссо – Сане, Мюллер, Мусиала – Левандовски

"Барселона": тер Штеген – Альба, Пике, Араухо, Дест – де Йонг, Бускетс, Гави – Дембеле, Депай, Эззальзули

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Барселона от UA-Футбол

Победа "Баварии" 3:1. "Бавария" без Киммиха и с парой изменений в составе вряд ли будет выглядеть оптимально. Тем не менее, "Барселона" сейчас не в состоянии конкурировать с мюнхенцами. "Барсе" очень нужен результат, но навязать свою игру такому сопернику они просто не в состоянии. Ставка: победа "Баварии".