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1:0. Шахтер открывает счет с Шерифом – Видео

Лига Чемпионов
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Месть за поражение в гостях

1:0. Шахтер открывает счет с Шерифом – Видео

фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Шахтёр" повел в домашнем матче заключительного тура Лиги чемпионов против "Шерифа". Фернандо открыл счет в принципиальном противостоянии.

После фантастического паса Кривцова Фернандо вблизи сильно пробил в правый нижний угол. У вратаря не было шансов – 1:0.

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В статье: Фернандо Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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