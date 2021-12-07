1:0. Шахтер открывает счет с Шерифом – Видео

"Шахтёр" повел в домашнем матче заключительного тура Лиги чемпионов против "Шерифа". Фернандо открыл счет в принципиальном противостоянии.

После фантастического паса Кривцова Фернандо вблизи сильно пробил в правый нижний угол. У вратаря не было шансов – 1:0.