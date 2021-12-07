Гецко: Динамо может уволить тренера Бенфики Жезуша

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов "Бенфика" – "Динамо".

"К сожалению, для динамовцев этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения - выше четвертого места они не поднимутся. Однако уверен, что подопечные Мирчи Луческу отправились заранее в Лиссабон не на пропулку. Я не буду утверждать, что "Барселона" как-то стимулировала "Динамо", но киевляне и сами горят желанием добыть первую победу в групповом раунде, что позволит испанскому гранду пробиться в следующий раунд и может повлиять на решение клубного руководства "Бенфики" уволить главного тренера Жорже Жезуса.

В последнее время лиссабонцы действительно резко сдали. Поэтому судьба "Бенфики", в первую очередь, зависит от самих футболистов. Путевка в Лигу Европы у них уже в кармане, а если преуспеют у ворот "Динамо", могут еще продолжить весной борьбу даже в Лиге чемпионов.

Я все же, склоняюсь к тому, что динамовцы воспользуются тем, что "Бенфика" атакуя большими силами будет оголять тылы, возьмут на вооружение контрвыпады, не уйдут с поля без своего гола и по крайней мере не проиграют", - сказал Гецко.