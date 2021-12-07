  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Гецко: Динамо может уволить тренера Бенфики Жезуша
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гецко: Динамо может уволить тренера Бенфики Жезуша

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Для Бенфики матч имеет гораздо большее значение, чем для Динамо

Гецко: Динамо может уволить тренера Бенфики Жезуша

Фото: UA-Футбол/ Автор- Олександр Приходько

Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Иван Гецко поделился своими ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов "Бенфика" – "Динамо".

"К сожалению, для динамовцев этот поединок уже не имеет никакого турнирного значения - выше четвертого места они не поднимутся. Однако уверен, что подопечные Мирчи Луческу отправились заранее в Лиссабон не на пропулку. Я не буду утверждать, что "Барселона" как-то стимулировала "Динамо", но киевляне и сами горят желанием добыть первую победу в групповом раунде, что позволит испанскому гранду пробиться в следующий раунд и может повлиять на решение клубного руководства "Бенфики" уволить главного тренера Жорже Жезуса.

В последнее время лиссабонцы действительно резко сдали. Поэтому судьба "Бенфики", в первую очередь, зависит от самих футболистов. Путевка в Лигу Европы у них уже в кармане, а если преуспеют у ворот "Динамо", могут еще продолжить весной борьбу даже в Лиге чемпионов.

Я все же, склоняюсь к тому, что динамовцы воспользуются тем, что "Бенфика" атакуя большими силами будет оголять тылы, возьмут на вооружение контрвыпады, не уйдут с поля без своего гола и по крайней мере не проиграют", - сказал Гецко.

Напомним, что матч "Бенфика" - "Динамо" состоится в среду, 8 декабря, и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бенфика (Лиссабон) Иван Гецко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...