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ЛЧ. Реал - Интер 2:0. Миланцы попытались, но Мадрид слишком силен

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Девятая кряду победа команды Анчелотти

ЛЧ. Реал - Интер 2:0. Миланцы попытались, но Мадрид слишком силен

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Те и другие подходили к матчу в идеальной форме, и футбол нас не подвел - живой, бойкий; такой хочется смотреть.

Вопреки ожиданиям и где-то логике Анчелотти после изнурительной недели и за 4 дня до дерби с "Атлетико" выпустил основу - даже 36-летний Модрич появился в старте. Как он это делает вообще?

Впрочем, резон ставить основу таки был - "Интер" играл классно. Старт матча остался за итальянцами, которые дважды не забили лишь благодаря сумасшедшей самоотдаче защитников "Реала", бросавшихся под удары Брозовича и Перишича.

"Реал" вышел из обороны, как и полагается фавориту - сразу с голом. Первый нормальный подход к воротам завершился точным ударом Крооса с левой (!) из-за пределов штрафной. Красиво.

"Интер" попытался повторно взять "Сливочных" наскоком в середине тайма, но уже без очевидных моментов. Мадрид же напротив перед перерывом обязан был удваивать счет, но Родриго дважды попал в каркас.

Второй тайм получился менее увлекательным. Может, потому что Барелла не реализовал свой момент вскоре после выхода из раздевалок - это бы точно освежило матч. "Реал" уверенно контролировал игру и, казалось, его устраивали 1:0. Но Барелла таки вмешался - вспыхнул после очередного отбора Милитао и кулаком ударил его в колено. Конечно, это красная.

В большинстве "Реал" не то, чтобы сильно давил, но ощущение близкого гола сохранялось. Его в итоге забил гениальным (у него редко бывают другие) ударом с левой Марко Асенсио.

В сухом остатке имеем девятую кряду победу "Реала" во всех турнирах и первое место в группе. "Интер" попытался, но оказался недостаточно силен - в итоге вышел в плей-офф со второго. Хуже это или лучше - бог знает. Со второго места в евровесну прошел, например, и "ПСЖ".

6-й тур ЛЧ. Группа D. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Интер" - 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро (Камавинга, 71), Кроос (Вальверде, 78) - Родриго (Асенсио, 78), Йович (Мариано, 78), Винисиус (Азар, 81)

"Интер": Ханданович - д’Амброзио, Шкриньяр, Бастони - Дюмфрис (Димарко, 46), Барелла, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Перишич - Мартинес (Гальярдини, 66), Джеко (Санчес, 60)

Предупреждения: Милитао, 64 - д’Амброзио, 54, Бастони, 74

Удаление: Барелла, 64

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан)
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Комментарии (8)
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metall5291 (Kharkiv)
08.12.2021 в 00:07
Красиво и убедительно. С победой. Интера хватило не надолго, но в эти минуты Реалу потребовалась защита и она оказалась на месте. Рамоса можно вспомнить добрым словом. но не более. Справляются и без него. Вскрытие показало, что отсутствие Бензема не так критично, по крайней мере с командой уровня Интера. Йович, как минимум, не испортил. Камавингу надо выпускать пораньше и почаще. И вообще, хоть бы Папа Карло к апрелю не ушатал основу. Не любит он ротацию. А поберечь бы надо, кое кого, да и обкатать ближайшую смену. Таким образом прибьем Атлетико (они сегодня очень вспотели) и можно входить в Рождество со скальпом Кадиса. Всем хорошего настроения.
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
08.12.2021 в 00:19
Я отсутствие Бензема ощутил разве что в моменте, когда Мариано завис перед пустыми воротами с мячом и так и не смог ударить)) Такой любитель подкараулить ошибку соперника, как Карим, за это время бы забил мяч в сетку и успел с ним сбегать к центру поля
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0
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Algrab (Костопiль)
08.12.2021 в 00:04
Хода Чемпіона...Де той помийний кіт, який нявчав про перемогу Інтера?
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+2
0
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hardcorepwnz (Украина)
07.12.2021 в 23:58
Интер конечно на уровне Сельты сыграл, вроде чето пытались, но все слабо и неумело. Отличный матч от Мадрида, голы-конфетки, весьма уверенно у своих ворот. А когда на замену вышли Камавинга и Вальверде, где-то заплакала Севилья Интер собственно точно так же оказался зажатым в своей штрафной и минут 5 не могли оттуда выйти. Барелле дисквалификацию бы матчей на 5. Боксер нашелся, мля. Очень достойно прошли сложный календарь, остался только Атлетико на выходных.
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+3
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sasha_lv (Львів)
07.12.2021 в 23:57
Солідно,з запасом.......Прихлопнемо Атлетіко-взагалі кайф
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+2
-1
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NORDOS
08.12.2021 в 00:00
прихлопнемовибач, дізлайк випадково поставив
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+3
0
sasha_lv (Львів)
08.12.2021 в 00:00
+3
0
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NORDOS
07.12.2021 в 23:54
браво! кращий матч Мадрида в сезоні!
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