ЛЧ. Реал - Интер 2:0. Миланцы попытались, но Мадрид слишком силен

Те и другие подходили к матчу в идеальной форме, и футбол нас не подвел - живой, бойкий; такой хочется смотреть.

Вопреки ожиданиям и где-то логике Анчелотти после изнурительной недели и за 4 дня до дерби с "Атлетико" выпустил основу - даже 36-летний Модрич появился в старте. Как он это делает вообще?

Впрочем, резон ставить основу таки был - "Интер" играл классно. Старт матча остался за итальянцами, которые дважды не забили лишь благодаря сумасшедшей самоотдаче защитников "Реала", бросавшихся под удары Брозовича и Перишича.

"Реал" вышел из обороны, как и полагается фавориту - сразу с голом. Первый нормальный подход к воротам завершился точным ударом Крооса с левой (!) из-за пределов штрафной. Красиво.

2 - Toni Kroos has scored in two consecutive #UCL apps for the first time in his career. Run. #RMAINT @realmadriden pic.twitter.com/37pGvbUNqG — OptaFranz (@OptaFranz) December 7, 2021

"Интер" попытался повторно взять "Сливочных" наскоком в середине тайма, но уже без очевидных моментов. Мадрид же напротив перед перерывом обязан был удваивать счет, но Родриго дважды попал в каркас.

Второй тайм получился менее увлекательным. Может, потому что Барелла не реализовал свой момент вскоре после выхода из раздевалок - это бы точно освежило матч. "Реал" уверенно контролировал игру и, казалось, его устраивали 1:0. Но Барелла таки вмешался - вспыхнул после очередного отбора Милитао и кулаком ударил его в колено. Конечно, это красная.

В большинстве "Реал" не то, чтобы сильно давил, но ощущение близкого гола сохранялось. Его в итоге забил гениальным (у него редко бывают другие) ударом с левой Марко Асенсио.

Barella just punched Millitao in the calf pic.twitter.com/kJ2yQV3ewq — Aziz (@aziz_zgh) December 7, 2021

В сухом остатке имеем девятую кряду победу "Реала" во всех турнирах и первое место в группе. "Интер" попытался, но оказался недостаточно силен - в итоге вышел в плей-офф со второго. Хуже это или лучше - бог знает. Со второго места в евровесну прошел, например, и "ПСЖ".

6-й тур ЛЧ. Группа D. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Интер" - 2:0

Голы: Кроос, 17, Асенсио, 79

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Милитао, Алаба, Менди - Модрич, Каземиро (Камавинга, 71), Кроос (Вальверде, 78) - Родриго (Асенсио, 78), Йович (Мариано, 78), Винисиус (Азар, 81)

"Интер": Ханданович - д’Амброзио, Шкриньяр, Бастони - Дюмфрис (Димарко, 46), Барелла, Брозович (Видаль, 60), Чалханоглу (Весино, 60), Перишич - Мартинес (Гальярдини, 66), Джеко (Санчес, 60)

Предупреждения: Милитао, 64 - д’Амброзио, 54, Бастони, 74

Удаление: Барелла, 64