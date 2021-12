ЛЧ. Реал - Интер 2:0. Миланцы попытались, но Мадрид слишком силен

Те и другие подходили к матчу в идеальной форме, и футбол нас не подвел - живой, бойкий; такой хочется смотреть.

Вопреки ожиданиям и где-то логике Анчелотти после изнурительной недели и за 4 дня до дерби с "Атлетико" выпустил основу - даже 36-летний Модрич появился в старте. Как он это делает вообще?

Впрочем, резон ставить основу таки был - "Интер" играл классно. Старт матча остался за итальянцами, которые дважды не забили лишь благодаря сумасшедшей самоотдаче защитников "Реала", бросавшихся под удары Брозовича и Перишича.

"Реал" вышел из обороны, как и полагается фавориту - сразу с голом. Первый нормальный подход к воротам завершился точным ударом Крооса с левой (!) из-за пределов штрафной. Красиво.

2 - Toni Kroos has scored in two consecutive #UCL apps for the first time in his career. Run. #RMAINT @realmadriden pic.twitter.com/37pGvbUNqG