ЛЧ. Милан - Ливерпуль 1:2. Не тот Милан, тот Ливерпуль

Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Томори 29 - Салах 36, Ориги 55

"Милан": Маньян, Калулу (Флоренци 64), Томори, Романьоли, Эрнандес, Кесси, Тонали (Салемакерс 59), Мессиас, Диас (Беннасер 59), Крунич (Бакайоко 84), Ибрагимович

"Ливерпуль": Алиссон, Цимикас, Конате, Филлипс, Уильямс (Бредли 90+2), Мортон, Окслейд-Чемберлен, Салах (Кейта 64), Ориги (Фабиньо 80), Мане (Гомес 64), Минамино (Уолтон 90+2)

Главный арбитр: Данни Маккели (Нидерланды)

Все 57 тысяч билетов смели, очевидцы сообщали об экзальтированных толпах на "Сан Сиро" и вне его. Царила атмосфера грандиозного вечера Лиги Чемпионов, которого красно-черная часть Милана не видела примерно семь лет. Для стопроцентной грандиозности нужно было победить состав безразличного, уже в любом случае первого в группе "Ливерпуля" с Салахом, Мане, Алиссоном и восемью запасными и ожидать помощи в Порту. Ситуация, сцена знакомая. Та самая, в которой итальянские клубы в последние годы постоянно проваливаются.

Юрген Клопп обещал, что даже такой состав его команды будет играть агрессивно, живо и с целью победить. В первом тайме он и вправду играл так и переигрывал соперника. Прессинговал так же высоко и агрессивно, владел мячом 59 процентов времени, выиграл по ударам по воротам со счетом 9:2. "Милан" мог быть довольным работой своих центральных защитников, сводивших действительно опасные удары до минимума. Один из них - Томори - еще и забил. Но, кроме этого, преимущество гостей и их более высокий уровень были очевидными.

Гол "Милана" состоялся при подаче углового. Заработанного неуклюжим Ибрагимовичем в единственной хорошей контратаке. Минамино не достал мяч, Алиссон удивился и отбил лишь на инстинкте перед собой, и английский защитник добил. Правда, тут же "Ливерпуль", в первые 25 минут не беспокоивший Маньяна, начал раз за разом беспокоить, пробивать в него и в защитников. Сложностей особых не было, но удар Окслейда-Чемберлена с линии штрафной после прорыва на дриблинге француз отбил плохо, на угол вратарской. Где был Салах.

Седьмой гол Мохамеда. Он стал лучшим бомбардиром "Ливерпуля" в истории в одном групповом турнире и первым его игроком, забивавшим в пяти матчах в группе.

Второй тайм хозяева уже начали гораздо агрессивнее, выше. Кесси прорвался в штрафную и упал, трибуны взорвались.

Хотя фола там не было. Да и в эти минуты гости играли опаснее. Уильямс также падал в штрафной, Ориги, Салах, Минамино пробивали. Последнего еле заблокировали. Затем же грубо ошибся Томори, подарив мяч, удар Мане Маньян вновь отбил в центр, и Ориги добил головой. Что, кстати, течение игры не изменило. "Милан" старался, Крунич пробил с 18-метров чуть неточно. А "Ливерпуль" все равно пробивал чаще.

Последняя четверть матча была уже более спокойной. Англичане особо не хотели давить, рисковать, итальянцы пытались, но не могли ничего предложить. До первой победы над каким-либо английским соперником в Еврокубках с 2012-го года (после ничьей и пяти поражений), до первой победы дома в Лиге Чемпионов над кем-либо после пяти матчей без них они были далеки. Кроме момента выхода Кесси один-на-один. Алиссон спас. Ещё до этого Златан в своём первом "старте" в ЛЧ в сезоне неуклюже исполнил удар через себя ножницами.

В добавленное время еще и Окслейд-Чемберлен ответил своим выходом один-на-один. В контратаке. Пробил выше.

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Хоть по статистике (8:22 по ударам по воротам), хоть визуально, "Милан" сегодня выглядел гораздо менее сильной командой, чем такой состав "Ливерпуля". Выглядел менее сильным и в большинстве других матчей Лиги Чемпионов. Возвращение "россонери" после семи лет ожидаемо не сложилось. Да, и им сегодня не хватало сильных игроков - Кьера, Калабрии, Жиру, Ребича, Леау. А другие, в частности, Златан, сильно устали от игры без замен. Но в целом их четвертое место в группе заслуженное.

А "Ливерпуль"? Он стает первой английской командой, выигравшей все шесть матчей группового турнира ЛЧ, впервые в своей истории выигрывает шесть матчей в этом Еврокубке подряд. Эта победа для него также шестая подряд во всех турнирах, и он в блестящей форме. Не случайно перед матчем Клопп уверял в том, что весь его состав фантастический, взрослый ментально. А Ориги и вовсе назвал легендой. Мерсисайдцы более чем способны выиграть Лигу Чемпионов.