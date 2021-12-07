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Атлетико в матче с тремя удалениями победил Порту в гостях и вышел в плей-офф ЛЧ
Гризманн стал главным героем
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Лига чемпионов
Группа B, шестой тур
"Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
"Порту" – "Атлетико" 1:3 (0:0)
Гол: Сержиу Оливейра 90+5 пен. - Антуан Гризманн 56, Анхель Корреа 83, Родриго Де Пауль 90+2
"Порту": Диогу Кошта - Марио (Оливейра 81), Мбемба, Пепе, Сануси (Венделл 63) - Отавиу (Виэйра 81), Витинья, Груич (Корона 81), Диас - Эванилсон, Тареми (Тони Мартинес 8)
"Атлетико": Облак – Врсалько, Кондогбия, Эрмосо – Льоренте, Лемар (Анхель Корреа 66), Коке, Де Пауль, Карраско – Гризманн, Суарес (Кунья 13 (Лоди 83))
Предупреждения: Тареми 32, Отавиу 67, Пепе 69 – Корреа 67
Удаления: Венделл 70, Марчесин 75 (вне поля) – Карраско 67
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