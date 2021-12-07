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Атлетико в матче с тремя удалениями победил Порту в гостях и вышел в плей-офф ЛЧ

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Гризманн стал главным героем

Атлетико в матче с тремя удалениями победил Порту в гостях и вышел в плей-офф ЛЧ

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Лига чемпионов

Группа B, шестой тур

"Драгау" (Порту)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Порту" – "Атлетико" 1:3 (0:0)

Гол: Сержиу Оливейра 90+5 пен. - Антуан Гризманн 56, Анхель Корреа 83, Родриго Де Пауль 90+2

"Порту": Диогу Кошта - Марио (Оливейра 81), Мбемба, Пепе, Сануси (Венделл 63) - Отавиу (Виэйра 81), Витинья, Груич (Корона 81), Диас - Эванилсон, Тареми (Тони Мартинес 8)

"Атлетико": Облак – Врсалько, Кондогбия, Эрмосо – Льоренте, Лемар (Анхель Корреа 66), Коке, Де Пауль, Карраско – Гризманн, Суарес (Кунья 13 (Лоди 83))

Предупреждения: Тареми 32, Отавиу 67, Пепе 69 – Корреа 67

Удаления: Венделл 70, Марчесин 75 (вне поля) – Карраско 67

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В статье: Атлетико (Мадрид) Порту
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Комментарии (1)
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metall5291 (Kharkiv)
08.12.2021 в 00:11
Вот как надо бороться. Не болельщик полосатых, но браво за характер.
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