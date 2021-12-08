1:1. Шериф на последней минуте сравнял с Шахтером – Видео

"Шахтер" пропустил в самой концовке встречи с "Шерифом" (1:1) в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. У донецкой команды ни одной победы в группе впервые за всю историю выступления в турнире.

На 90+3 минуте Бобан Николов успешно сыграл на добивании и наказал "Шахтёр" за излишнюю расточительность – 1:1.