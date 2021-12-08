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1:1. Шериф на последней минуте сравнял с Шахтером – Видео
Ужасный евросезон для дончан
"Шахтер" пропустил в самой концовке встречи с "Шерифом" (1:1) в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. У донецкой команды ни одной победы в группе впервые за всю историю выступления в турнире.
На 90+3 минуте Бобан Николов успешно сыграл на добивании и наказал "Шахтёр" за излишнюю расточительность – 1:1.
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:14
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