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1:1. Шериф на последней минуте сравнял с Шахтером – Видео

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ужасный евросезон для дончан

1:1. Шериф на последней минуте сравнял с Шахтером – Видео

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"Шахтер" пропустил в самой концовке встречи с "Шерифом" (1:1) в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. У донецкой команды ни одной победы в группе впервые за всю историю выступления в турнире.

На 90+3 минуте Бобан Николов успешно сыграл на добивании и наказал "Шахтёр" за излишнюю расточительность – 1:1.

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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
08.12.2021 в 00:14
Бондаря мяч, какого х.ера отворачивался... Ты центрбек или девочка?
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