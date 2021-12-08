Пощады от Клоппа нет. Милан - Ливерпуль 1:2. Обзор матча, видео голов

В этом матче "Ливерпулю" уже ничего не нужно было. Команда раньше времени гарантировала себе первое место группы. А вот для "Милана" возможны были три сценария, в ходе матча "россонери" некоторое время даже были вторыми в группе и претендовали на плей-офф ЛЧ. Но кончилось все плачевно – поражением и последним местом в квартете.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Ливерпуль" 1:2

Голы: Томори 29 - Салах 36, Ориги 55