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Пощады от Клоппа нет. Милан - Ливерпуль 1:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Милан - Ливерпуль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Пощады от Клоппа нет. Милан - Ливерпуль 1:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этом матче "Ливерпулю" уже ничего не нужно было. Команда раньше времени гарантировала себе первое место группы. А вот для "Милана" возможны были три сценария, в ходе матча "россонери" некоторое время даже были вторыми в группе и претендовали на плей-офф ЛЧ. Но кончилось все плачевно – поражением и последним местом в квартете.

Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Лиги чемпионов.

Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Томори 29 - Салах 36, Ориги 55

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В статье: Ливерпуль Милан
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