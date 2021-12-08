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Пощады от Клоппа нет. Милан - Ливерпуль 1:2. Обзор матча, видео голов
Милан - Ливерпуль ⋉ 1:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этом матче "Ливерпулю" уже ничего не нужно было. Команда раньше времени гарантировала себе первое место группы. А вот для "Милана" возможны были три сценария, в ходе матча "россонери" некоторое время даже были вторыми в группе и претендовали на плей-офф ЛЧ. Но кончилось все плачевно – поражением и последним местом в квартете.
Смотрите, как это было, в видеообзоре поединка Лиги чемпионов.
Лига Чемпионов. Группа В. Шестой тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Ливерпуль" 1:2
Голы: Томори 29 - Салах 36, Ориги 55
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