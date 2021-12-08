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Стенка на стенку. Порту - Атлетико 1:3. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Порту - Атлетико ⋉ 1:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Стенка на стенку. Порту - Атлетико 1:3. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В этом матче, как и в параллельном между "Миланом" и "Ливерпулем", решалось окончательное распределение мест в группе. На плей-офф ЛЧ претендовали обе команды, но победителем оказалась более статусная. Та, что из Испании. Кроме, собственно, футбола, на поле была и другая борьба. Футболисты, тренера и даже персонал клубов конфликтовали друг с другом и едва не создали массовое побоище. Благо, все обошлось.

"Порту" прошел в Лигу Европы, "Атлетико" – в плей-офф Лиги чемпионов. Смотрите видео матча.

Лига чемпионов
Группа B, шестой тур
"Драгау" (Порту)
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

"Порту" – "Атлетико" 1:3 (0:0)
Голы: Сержиу Оливейра 90+5 пен. - Антуан Гризманн 56, Анхель Корреа 83, Родриго Де Пауль 90+2

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В статье: Атлетико (Мадрид) Порту (Португалия)
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