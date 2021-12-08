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Избиение. ВИДЕО, как Боруссия (Д) отправила пять сухих мячей в ворота Бешикташа в ЛЧ
Боруссия Д - Бешикташ ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В этой группе уже все роли были распределены перед шестым туром. Поэтому матч "Боруссии" и "Бешикташа" не имел турнирного значения. Но на весах стоял престиж и деньги. И эти бонусы себе забрала "Боруссия" – она мокрого места не оставила от чемпиона Турции, показавшего в этой Лиге чемпионов полную неспособность к конкуренции.
"Боруссия" весной сыграет в Лиге Европы, "Бешикташ" вылетает из еврокубков. Смотрите видеообзор матча.
ЛЧ. Шестой тур
"Боруссия" (Д) – "Бешикташ" 5:0
Голы: Мален 29, Ройс (пен.) 45, Ройс 53, Холанд 68, Холанд 81
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