Избиение. ВИДЕО, как Боруссия (Д) отправила пять сухих мячей в ворота Бешикташа в ЛЧ

В этой группе уже все роли были распределены перед шестым туром. Поэтому матч "Боруссии" и "Бешикташа" не имел турнирного значения. Но на весах стоял престиж и деньги. И эти бонусы себе забрала "Боруссия" – она мокрого места не оставила от чемпиона Турции, показавшего в этой Лиге чемпионов полную неспособность к конкуренции.

"Боруссия" весной сыграет в Лиге Европы, "Бешикташ" вылетает из еврокубков. Смотрите видеообзор матча.

ЛЧ. Шестой тур

"Боруссия" (Д) – "Бешикташ" 5:0

Голы: Мален 29, Ройс (пен.) 45, Ройс 53, Холанд 68, Холанд 81