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Аллер неугомонный. Аякс - Спортинг 4:2. Обзор матча, видео голов
Аякс - Спортинг ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Эти команды после пятого тура были в плей-офф ЛЧ. И финальные позиции были известны. Поэтому интрига могла быть только в отношении личностей. И вот: снова забил нападающий "Аякса" Себастьян Аллер, который быстрее всех в истории (по количеству матчей) достиг отметки в десять голов в Лиге чемпионов, а также стал вторым игроком после Криштиану Роналду, кто забивал в каждом поединке группы Лиги чемпионов.
Смотрите, как под горячую руку Аллера и компании попал "Спортинг", в видеосюжете о матче.
ЛЧ. Шестой тур
"Аякс" – "Спортинг" 4:2
Голы: Аллер (пен.) 8, Энтони 42, Нерес 58, Бергейс 62 – Сантос 22, Табата 78
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