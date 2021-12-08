Аллер неугомонный. Аякс - Спортинг 4:2. Обзор матча, видео голов

Эти команды после пятого тура были в плей-офф ЛЧ. И финальные позиции были известны. Поэтому интрига могла быть только в отношении личностей. И вот: снова забил нападающий "Аякса" Себастьян Аллер, который быстрее всех в истории (по количеству матчей) достиг отметки в десять голов в Лиге чемпионов, а также стал вторым игроком после Криштиану Роналду, кто забивал в каждом поединке группы Лиги чемпионов.

Смотрите, как под горячую руку Аллера и компании попал "Спортинг", в видеосюжете о матче.

ЛЧ. Шестой тур

"Аякс" – "Спортинг" 4:2

Голы: Аллер (пен.) 8, Энтони 42, Нерес 58, Бергейс 62 – Сантос 22, Табата 78