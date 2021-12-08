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Аллер неугомонный. Аякс - Спортинг 4:2. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
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Аякс - Спортинг ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 07.12.2021 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Аллер неугомонный. Аякс - Спортинг 4:2. Обзор матча, видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Эти команды после пятого тура были в плей-офф ЛЧ. И финальные позиции были известны. Поэтому интрига могла быть только в отношении личностей. И вот: снова забил нападающий "Аякса" Себастьян Аллер, который быстрее всех в истории (по количеству матчей) достиг отметки в десять голов в Лиге чемпионов, а также стал вторым игроком после Криштиану Роналду, кто забивал в каждом поединке группы Лиги чемпионов.

Смотрите, как под горячую руку Аллера и компании попал "Спортинг", в видеосюжете о матче.

ЛЧ. Шестой тур
"Аякс" – "Спортинг" 4:2
Голы: Аллер (пен.) 8, Энтони 42, Нерес 58, Бергейс 62 – Сантос 22, Табата 78

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Аякс (Амстердам)
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