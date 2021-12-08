  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Наставник Шахтера прокомментировал матч с Шерифом

Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0

Фото: ФК Шахтер

Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с "Шерифом" (1:1) в 6-м туре Лиге чемпионов.

– В футбольном мире замена вратаря в конце встречи значит неуважение к сопернику. Можно сказать, что вас наказали за это. Как вы это прокомментируете?

– Вы посмотрели матч сегодня? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос? Одно и то же?

Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже 5 минут, потому что он настоящий профессионал, всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно и совсем не касается уважения или нет к сопернику. Мы были должны победить сегодня 5:0, потому что у нас было столько шансов забить. Если вы думаете по-другому, я уважаю ваше мнение.

– Показалось, что в первые 15 минут 1-го тайма команда увлеклась игрой в квадрат в центре поля, при этом вы очень эмоционально на это реагировали. Насколько вы с этим согласны?

– В первом тайме "Шериф" ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре.

Во втором тайме "Шериф" играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но у нас была возможность больше играть в глубину. Мы создали много шансов забить в обоих таймах, но не забили. Я не помню ударов "Шерифа", на последней секунде мы пропустили из-за ошибки.

Но проблема в том, что ты должен забивать, когда нужно закрыть матч. А если ты делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца.

Думаю, что-то будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами с "Шерифом", что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что он получил травму. Бондарь в первом матче не играл, думаю, тогда у Кривцова тоже были проблемы.

Смотрите, в Украине я иностранец. Я уважаю всех, не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но я должен принимать решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с 5 украинцами в Мадриде, я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк) Роберто Де Дзерби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
08.12.2021 в 01:41
Топовий тренер) Так і напишуть міг виграти у Шерифа 5-0 але здобув "рекордних" 2 очка в груповому ЛЧ. Уже і не припомнится коли таке було. Чудак просто не розуміє як важливі єврокубки команді з україни так як у власному чемпіонаті шахті може навязати конкуренцію лише Динамо.....
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
08.12.2021 в 01:40
Этот сломался, завозите нового мистера...
Ответить
+2
0
avatar
ДВ (Одесса)
08.12.2021 в 01:27
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...