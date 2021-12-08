Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби на послематчевой пресс-конференции прокомментировал ничью с "Шерифом" (1:1) в 6-м туре Лиге чемпионов.

– В футбольном мире замена вратаря в конце встречи значит неуважение к сопернику. Можно сказать, что вас наказали за это. Как вы это прокомментируете?

– Вы посмотрели матч сегодня? Мы заслужили выиграть или ничью? Если бы мы выиграли, вы бы задали такой вопрос? Одно и то же?

Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов даже 5 минут, потому что он настоящий профессионал, всегда тренировался отлично. Поэтому я считаю, что это было правильно и совсем не касается уважения или нет к сопернику. Мы были должны победить сегодня 5:0, потому что у нас было столько шансов забить. Если вы думаете по-другому, я уважаю ваше мнение.

– Показалось, что в первые 15 минут 1-го тайма команда увлеклась игрой в квадрат в центре поля, при этом вы очень эмоционально на это реагировали. Насколько вы с этим согласны?

– В первом тайме "Шериф" ждал нас в обороне. У нас было мало возможностей найти свободные зоны, но мы доминировали в игре.

Во втором тайме "Шериф" играл на 20-30 метров вперед, и мы меньше доминировали, но у нас была возможность больше играть в глубину. Мы создали много шансов забить в обоих таймах, но не забили. Я не помню ударов "Шерифа", на последней секунде мы пропустили из-за ошибки.

Но проблема в том, что ты должен забивать, когда нужно закрыть матч. А если ты делаешь такую ошибку, матч остается открытым до конца.

Думаю, что-то будем делать в январе с трансферами, но разница между прошлым и сегодняшним матчами с "Шерифом", что сегодня мы видели прогресс нескольких игроков, как Судаков и Бондаренко. Мы заменили Судакова, потому что он получил травму. Бондарь в первом матче не играл, думаю, тогда у Кривцова тоже были проблемы.

Смотрите, в Украине я иностранец. Я уважаю всех, не смотрю на то, что игрок итальянец, бразилец или украинец, но я должен принимать решения, потому что в Украине есть лимит на легионеров. Мы играли с 5 украинцами в Мадриде, я выбираю состав исключительно по сопернику и не смотрю, кто какой национальности.