Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико стал 12 участником плей-офф Лиги Чемпионов. Сегодня будет определено еще четыре
На групповом этапе осталось сыграть восемь матчей
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В группах А-D Лиги Чемпионов сыграли последние тур. Среди этих команд интрига оставалась только в квартете В, где на второе место претендовали три клуба – "Милан", "Порту" и "Атлетико". Россонери нужно было побеждать на своем поле "Ливерпуль" и рассчитывать на ничью в параллельном поединке. Однако команда Клоппа даже в несколько экспериментальном составе обыграла итальянцев и выдала стопроцентный показатель.
А вот "Атлетико" обыграл "Порту" на выезде благодаря стараниям Антуана Гризманна, который забил сам и ассистировал Корреа. Таким образом, матрасники заняли в группе второе место, "Порту" опустился на третье, "Милан" остался четвертым.
"Атлетико" присоединился к "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпулю", "Аяксу", "Спортингу", "Реалу", "Интеру", "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентусу" – командам, уже имеющим в кармане путевки в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Сегодня, 8 декабря, будут определены последние четыре участника плей-офф.
В группе Е за второе место соревнуются "Барселона" и "Бенфика", каталонцам нужно обыграть мюнхенцев, или рассчитывать на поражение лиссабонцев от "Динамо".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Бавария"
|5
|5
|0
|0
|19-3
|+16
|15
|2
|"Барселона"
|5
|2
|1
|2
|2-6
|-4
|7
|3
|"Бенфика"
|5
|1
|2
|2
|5-9
|-4
|5
|4
|Динамо
|5
|0
|1
|4
|1-9
|-8
|1
В группе F состоится решающая битва за второе место между "Аталантой" и "Вильярреалом".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|2
|"Вильярреал"
|5
|2
|1
|2
|9-7
|+2
|7
|3
|"Аталанта"
|5
|1
|3
|1
|10-10
|0
|6
|4
|"Янг Бойз"
|5
|1
|1
|3
|6-11
|-5
|4
Группа G наиболее интригующая – здесь оказаться среди 16 лучших имеют шанс все четыре клуба. "Лилль" играет с "Вольфсбургом", а "Зальцбург" с "Севильей".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Лилль"
|5
|2
|2
|1
|4-3
|+1
|8
|2
|"Зальцбург"
|5
|2
|1
|2
|7-6
|+1
|7
|3
|"Севилья"
|5
|1
|3
|1
|5-4
|+1
|6
|4
|"Вольфсбург"
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
В группе Н все места уже распределены и в шестом туре команды будут играть только за призовые.
Популярное сейчас
- Шахтер – Шериф. АУДИО онлайн трансляция матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Шахтер - Шериф. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Диалло подписал новый долгосрочный контракт с Динамо
- Без побед. Шахтер - Шериф 1:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Прекрасная вторая половинка подопечного Шевченко в Дженоа. ФОТО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО