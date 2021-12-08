Атлетико стал 12 участником плей-офф Лиги Чемпионов. Сегодня будет определено еще четыре

В группах А-D Лиги Чемпионов сыграли последние тур. Среди этих команд интрига оставалась только в квартете В, где на второе место претендовали три клуба – "Милан", "Порту" и "Атлетико". Россонери нужно было побеждать на своем поле "Ливерпуль" и рассчитывать на ничью в параллельном поединке. Однако команда Клоппа даже в несколько экспериментальном составе обыграла итальянцев и выдала стопроцентный показатель.

А вот "Атлетико" обыграл "Порту" на выезде благодаря стараниям Антуана Гризманна, который забил сам и ассистировал Корреа. Таким образом, матрасники заняли в группе второе место, "Порту" опустился на третье, "Милан" остался четвертым.

"Атлетико" присоединился к "Манчестер Сити", "Пари Сен-Жермен", "Ливерпулю", "Аяксу", "Спортингу", "Реалу", "Интеру", "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и "Ювентусу" – командам, уже имеющим в кармане путевки в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Сегодня, 8 декабря, будут определены последние четыре участника плей-офф.

В группе Е за второе место соревнуются "Барселона" и "Бенфика", каталонцам нужно обыграть мюнхенцев, или рассчитывать на поражение лиссабонцев от "Динамо".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Бавария" 5 5 0 0 19-3 +16 15 2 "Барселона" 5 2 1 2 2-6 -4 7 3 "Бенфика" 5 1 2 2 5-9 -4 5 4 Динамо 5 0 1 4 1-9 -8 1

В группе F состоится решающая битва за второе место между "Аталантой" и "Вильярреалом".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Юнайтед" 5 3 1 1 10-7 +3 10 2 "Вильярреал" 5 2 1 2 9-7 +2 7 3 "Аталанта" 5 1 3 1 10-10 0 6 4 "Янг Бойз" 5 1 1 3 6-11 -5 4

Группа G наиболее интригующая – здесь оказаться среди 16 лучших имеют шанс все четыре клуба. "Лилль" играет с "Вольфсбургом", а "Зальцбург" с "Севильей".

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Лилль" 5 2 2 1 4-3 +1 8 2 "Зальцбург" 5 2 1 2 7-6 +1 7 3 "Севилья" 5 1 3 1 5-4 +1 6 4 "Вольфсбург" 5 1 2 2 4-7 -3 5

В группе Н все места уже распределены и в шестом туре команды будут играть только за призовые.