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Кривцов: Мы должны были закрывать матч с Шерифом в первом тайме

Лига Чемпионов
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"Шахтер" не удержал победу в заключительном матче ЛЧ

Кривцов: Мы должны были закрывать матч с Шерифом в первом тайме

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал ничью с "Шерифом" (1:1) в шестом туре Лиги чемпионов.

"Мы должны были закрывать этот матч в первом тайме. В таких играх второй гол играет решающую роль. Это единственное, что нам не удалось: забить второй мяч. Забей мы, и дальше пошел бы третий и так далее. Но в итоге мы не реализовали столько моментов, а "Шериф" использовал свой чуть ли не единственный шанс.

Я думаю, что во втором тайме мы почувствовали уже не просто уверенность в себе, а самоуверенность. Начали играть слишком индивидуально, из-за этого было много обрезок, после чего вся нагрузка ложилась на линию обороны. Я считаю, что нужно было действовать более командно, отдавать передачи, если у партнеров лучшая позиция, а не пытаться обводить соперника по второму разу", - цитирует Кривцова официальный сайт УЕФА.

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В статье: Сергей Кривцов Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
УЕФА

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