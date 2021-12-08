Хавбек Шерифа: Мы шли вперед и не боялись Шахтер. Их тренер - второй Гвардиола

Полузащитник "Шерифа" Бобан Николов поделился впечатлениями после матча с "Шахтером" (1:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

"Я счастлив результату этой игры для моей команды. Неважно, кто забил. Мы забили, потому что хорошо играли. Во втором тайме мы играли на их половине 20 или 25 минут. Мы шли вперед и не боялись "Шахтер", где есть некоторые отличные игроки и отличный тренер Де Дзерби, который как второй Гвардиола.

У них очень техничные игроки, но мы сражались до конца. Это важно, что команда добыла такой результат. Мы завершили Лигу чемпионов там, где хотели. В этой кампании мы оставили большое впечатление. Мы сделали сенсацию в матче с "Реалом". Хотели показать, что третье место в группе не было случайностью", – сказал Николов.