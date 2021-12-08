Маркос Антонио: Все мы ожидали большего от этой Лиги чемпионов

Полузащитник "Шахтера" Маркос Антонио поделился мыслями после ничьей с "Шерифом" (1:1) в 6-м туре Лиги чемпионов.

– Мы расстроены, ведь выходили на поле, чтобы победить, и старались все для этого делать. К сожалению, в конце матча все пошло не так. Однако сейчас не время опускать голову – впереди очень важная игра чемпионата с "Александрией".

– Первый тайм давал большие надежды: "Шахтер" много атаковал и забил гол. Что случилось после перерыва?

– К сожалению, не удалось реализовать многочисленные моменты, которые мы создавали. Это футбол, такое бывает. "Шериф" же в конце игры забил мяч и сравнял счет.

– Насколько обидно пропускать такие голы на последних секундах встречи?

– Это очень расстраивает. Очень обидно, ведь, считаю, мы достойно показывали себя на протяжении игры, и вот так пропустить в самом конце... Непросто, но впереди важный поединок чемпионата, нужно собраться.

– Наверное, вы ожидали большего от этой Лиги чемпионов, чем два заработанных очка?

– Да, все мы ожидали большего. К сожалению, не удалось удачно провести матчи, заработать очки. Но мы работаем для этого. Важно поднять голову и продолжать стараться становиться лучше, чтобы уже в следующем году провести достойную еврокампанию, - сказал полузащитник.