Зинченко - о поражении от Лейпцига: Пока точно не знаем, что пошло не так

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига" (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Победа в этой сложной группе — хорошее дело, мы столкнулись с несколькими сильными командами. Сейчас мы пока точно не знаем, что пошло не так сегодня вечером. Нам придется сесть и проанализировать это.

То, что мы выиграли группу до матча, не имело никакого отношения к нашему выступлению", — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.