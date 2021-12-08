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Зинченко - о поражении от Лейпцига: Пока точно не знаем, что пошло не так

Лига Чемпионов
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Украинец дал комментарий после матча Лиги чемпионов

Зинченко - о поражении от Лейпцига: Пока точно не знаем, что пошло не так

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко прокомментировал поражение от "РБ Лейпцига" (1:2) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Победа в этой сложной группе — хорошее дело, мы столкнулись с несколькими сильными командами. Сейчас мы пока точно не знаем, что пошло не так сегодня вечером. Нам придется сесть и проанализировать это.

То, что мы выиграли группу до матча, не имело никакого отношения к нашему выступлению", — приводит слова Зинченко пресс-служба УЕФА.

"Манчестер Сити" набрал 12 очков и вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе А. "РБ Лейпциг" (7) продолжит борьбу в Лиге Европы.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко РБ Лейпциг
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Источник:
UEFA

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