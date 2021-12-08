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Малиновский: Встреча с Вильярреалом – это матч года для Аталанты. Снег? Не проблема, я привык

Лига Чемпионов
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Руслан на связи

Малиновский: Встреча с Вильярреалом – это матч года для Аталанты. Снег? Не проблема, я привык

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Накануне решающего для "Аталанты" матча 6-го тура группового этапа ЛЧ с "Вильярреалом" хавбек Руслан Малиновский дал интервью пресс-службе клуба из Бергамо.

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"Встреча с "Вильярреалом" – это матч года для "Аталанты". Мы все этого ждем, потому что здорово играть в Лиге чемпионов, особенно дома. Это решающая игра, и у нас есть только один результат, который нас устроит. Ты всегда выходишь на поле, чтобы побеждать. Жаль, что в футболе бывают ничьи и поражения".

"Мы одержали пять побед в последних пяти играх, это даст нам дополнительные силы. Однако в футболе все быстро меняется: мы должны быть осторожными, готовиться к матчу и играть в свой лучший футбол. Погода? Посмотрим, но я привыкший. Если будет снег, то это не проблема для меня. Условия будут одинаковыми для обеих команд. Не может быть никаких оправданий. Я думаю, болельщикам будет сложнее, так как футболисты бегают и не так чувствуют холод. Мы надеемся на поддержку фанатов. "Аталанта" провела две игры дома при пустых трибунах, завтра, надеюсь, будет полный стадион".

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Юнайтед" 5 3 1 1 10-7 +3 10
2 "Вильярреал" 5 2 1 2 9-7 +2 7
3 "Аталанта" 5 1 3 1 10-10 0 6
4 "Янг Бойз" 5 1 1 3 6-11 -5 4
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В статье: Аталанта (Бергамо) Лига чемпионов Руслан Малиновский Вильярреал
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Источник:
tuttoatalanta.com

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