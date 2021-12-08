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Малиновский: Встреча с Вильярреалом – это матч года для Аталанты. Снег? Не проблема, я привык
Руслан на связи
Getty Images / Global Images Ukraine
Накануне решающего для "Аталанты" матча 6-го тура группового этапа ЛЧ с "Вильярреалом" хавбек Руслан Малиновский дал интервью пресс-службе клуба из Бергамо.
"Встреча с "Вильярреалом" – это матч года для "Аталанты". Мы все этого ждем, потому что здорово играть в Лиге чемпионов, особенно дома. Это решающая игра, и у нас есть только один результат, который нас устроит. Ты всегда выходишь на поле, чтобы побеждать. Жаль, что в футболе бывают ничьи и поражения".
"Мы одержали пять побед в последних пяти играх, это даст нам дополнительные силы. Однако в футболе все быстро меняется: мы должны быть осторожными, готовиться к матчу и играть в свой лучший футбол. Погода? Посмотрим, но я привыкший. Если будет снег, то это не проблема для меня. Условия будут одинаковыми для обеих команд. Не может быть никаких оправданий. Я думаю, болельщикам будет сложнее, так как футболисты бегают и не так чувствуют холод. Мы надеемся на поддержку фанатов. "Аталанта" провела две игры дома при пустых трибунах, завтра, надеюсь, будет полный стадион".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Юнайтед"
|5
|3
|1
|1
|10-7
|+3
|10
|2
|"Вильярреал"
|5
|2
|1
|2
|9-7
|+2
|7
|3
|"Аталанта"
|5
|1
|3
|1
|10-10
|0
|6
|4
|"Янг Бойз"
|5
|1
|1
|3
|6-11
|-5
|4
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