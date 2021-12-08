Жезуш: Цель Бенфики – играть на победу, зная, что Динамо создаст много проблем

Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился мыслями накануне матча против "Динамо" в рамках 6-го тура Лиги чемпионов. Поединок состоится сегодня, 8 декабря и начнется в 22:00.

- Какое киевское "Динамо" вы ожидаете увидеть на "Эштадиу да Луш", учитывая, что ваши соперники уже лишились шансов пройти дальше в еврокубках?

- Мы говорим о Лиге чемпионов, почти все команды, представленные на групповом этапе, высокого уровня. "Динамо" - это команда, в составе которой играет шесть игроков стартового состава сборной Украины, но обычно вызывают целых 13. Они провели отличные игры с другими соперниками в нашей группе. Это будет тяжелая игра. В случае победы мы можем гарантировать выход в 1/8 финала Лиги чемпионов, но мы зависим не только от нашего результата. У нас только одна цель – играть на победу, хоть и знаем, что соперник доставит нам много проблем, в этом я не сомневаюсь.

- Вы ожидаете, что в тактическом плане это будет более закрытая команда?

- Нет! Это команда, которая хорошо владеет мячом, хорошо чувствует себя в защите и хорошо выходит в контратаку. Тактически они очень сильны. Эту команду возглавляет тренер, благодаря которому она очень сильна в тактическом плане. Это будет крайне сложный матч. У нас будет много сложных игровых моментов. Если мы хотим попасть в 1/8 финала, мы можем думать только о победе. Если это произойдет, это будет мировой успех, свидетельство правильного вектора развития для "Бенфики", для игроков и для их тренера. Если "Бенфика" пройдет, то для всего мира это будет сюрпризом!

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- Какое настроение в команде после поражения в пятницу в матче со "Спортингом"? Как вы лично справляетесь с этим давлением в прессе, когда бразильские журналисты говорят о возвращении в "Фламенго"?

- Мы сосредоточены на "Бенфике", я тренер "Бенфики", это то, чем мы занимались в последних 25 играх. Сконцентрируйтесь на задачах, которые мы должны выполнить. Что касается прошлой игры, я попытался объяснить игрокам, что с нами произошло и почему это произошло, так как важно, чтобы в среду, играя с другим соперником, команда завершила матч с гораздо более уверенным результатом. На этом стадионе никто не привык много раз проигрывать сопернику. Я возглавлял эту команду в 18 матчах, из которых проиграл всего три. Это уже часть прошлого. Нам просто нужно думать победе, а затем посмотреть, что произойдет в следующей игре.

- Может ли Пицци помочь вам в этой игре?

- Пицци всегда приносит пользу. Даже когда он на скамейке запасных, в 99 процентах ситуаций это всегда часть моей стратегии игры. У нас еще есть тренировка в эту среду. Его выход реален, но в команде 26 игроков, и все они высокого уровня. Эта игра с киевским "Динамо" в случае победы может принести нам выход в 1/8 финала, что многим на старте турнира казалось почти невозможным. Прежде всего, мы должны смотреть на свой результат, мы должны побеждать, другого выхода нет. В последнем туре группового этапа мы соревнуемся с "Барселоной" за выход в 1/8 финала. При этом за последние 18 сезонов Лиги чемпионов "Барселона" ни разу не вылетала на стадии группы!

- Считаете ли вы, что динамика игры в полузащите – это фактор, который необходимо улучшить после дерби со "Спортингом"?

- В каждой игре есть свой анализ системы оппонента и характеристик его игроков. Важно понять, что у нас не получалось из наших наступательных и оборонительных идей. Мы не можем оценивать обоих соперников одинаково.

- Может ли поражение от "Спортинга" поставить команду под давление или волнение из-за ответственности за результат – необходимость обыграть киевское "Динамо"?

- Ответственность за победу лежит на нас всегда! Только тогда мы сможем пройти в следующий этап, но важно то, что мы говорим о шансах "Бенфики" в последнем туре на выход из группы Лиги чемпионов, в которой находятся "Барселона" и "Бавария". Все остальное вторично, - сказал Жезуш.