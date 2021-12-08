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Стал известен лучший игрок матча Шахтер - Шериф
WhoScored оценил игру участников встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Донецкий "Шахтер" в рамках поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов не сумел удержать победу в матче с "Шерифом". Молдавский клуб сравнял счет в компенсированное арбитром время - 1:1.
Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи.
Лучшим игроком матча был признан полузащитник "горняков" Манор Соломон. WhoScored выставил футболисту 8.0 балла. Худшим футболистом основы "Шахтера" стал Марлос - 6.0.
Наивысшую оценку в составе "Шерифа" получил хавбек Эдмунд Аддо - 7.5 балла.
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