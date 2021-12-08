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Стал известен лучший игрок матча Шахтер - Шериф

Лига Чемпионов
(1 голосов)

WhoScored оценил игру участников встречи

Стал известен лучший игрок матча Шахтер - Шериф

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

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Донецкий "Шахтер" в рамках поединка 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов не сумел удержать победу в матче с "Шерифом". Молдавский клуб сравнял счет в компенсированное арбитром время - 1:1.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру участников встречи.

Лучшим игроком матча был признан полузащитник "горняков" Манор Соломон. WhoScored выставил футболисту 8.0 балла. Худшим футболистом основы "Шахтера" стал Марлос - 6.0.

Наивысшую оценку в составе "Шерифа" получил хавбек Эдмунд Аддо - 7.5 балла.

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Стал известен лучший игрок матча Шахтер - Шериф - изображение 1
Скриншот: WhoScored
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В статье: Шериф (Тирасполь) Шахтер (Донецк)
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Источник:
WhoScored

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Комментарии (2)
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Olegyurchak (Хмельницький )
08.12.2021 в 12:50
По тому сколько голевых моментов просрал --- точно лучший.
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perogiv52 (.)
08.12.2021 в 11:36
Да Марлос ещё и нормально двигался.
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