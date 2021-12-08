Шаг назад ради двух вперед? Не заметно. Шахтер просто плетется

Грешным делом можно подумать, что мы смеемся над убогими. Как уже Роберто Де Дзерби и его футбол не называли на этих страницах: и авантюрист, и дебри, и антигерой, и антирекорд, и дыр-дыр. Но как по-другому, если каждый новый матч "Шахтера" в еврокубках дает еще более широкое поле для творчества? Аккуратно по принципу "чем дальше в лес – тем больше дров".

Да еще и итальянский алленаторе стабильно подливает масла в огонь. На этот раз он немного вызверился на журналиста, который спросил о замене Пятова на Шевченко и связал это с неуважением к сопернику. Мол, а вы матч видели? Да мы должны были выигрывать 5:0. Угу, а все мы должны быть миллионерами… С нашими то способностями.

Это какой-то, конечно, сюр. После проигранного матча с "Интером" (пятый тур) Роберто Де Дзерби выходит на пресс-конференцию и говори: "Да мы сто раз доставили мяч в штрафную площадь "Шерифа" в поединке в Тирасполе, но не забили". Можно было подумать о несчастном случае. Хорошо. Наступает второй матч против молдаван, "Шахтер" делает в общей сложности 856 касаний мяча, осуществляет пятнадцать ключевых передач и в целом 176 передач в атакующую треть поля. Было двадцать ударов, пятнадцать из которых – из пределов штрафной. Наконец-то забивает гол. Но результат матча 1:1.

Касания мяча игроками "Шахтера" в матче с "Шерифом" (856). Много, как и после первого матча, их в штрафной площади. Касания мяча у соперника – 455; также двойное (или большее) преимущество "Шахтера" по ударам по воротам и количеству передач. Однако результат снова не в пользу команды Роберто Де Дзерби / скришот - whoscored

При этом тренер соперника ничего не фантазирует, а говорит искренне и откровенно: его "Шериф" провалил первый тайм. Вернее, показывал во время него антифутбол. Выходит так, что плохой день соперника наслоился на удачный день (по словам Де Дзерби, это был хороший матч от "Шахтера") "горняков", однако в итоге это позволило украинской команде забить только один мяч. Можно даже это понять, ведь от нереализации порой страдают и более классные команды. Но как можно было умудриться пропустить?

"Шериф" исполнил в матче 294 передачи; 455 раз коснулся мяча, явно работая с акцентом не на созидание, а на разрушение. Об этом свидетельствуют 36 попыток отбора мяча, тринадцать перехватов, пятнадцать выносов, девять блокировок. Тепловая карта показывает, что владения Пятова/Шевченко в целом были в безопасности. "Шериф" не создавал интенсивности вблизи чужих владений.

Тепловая карта "Шахтера" (слева) и "Шерифа" (справа). Несмотря на низкую интенсивность, команде Юрия Вернидуба удалось не проиграть "горнякам", взяв в противостоянии с ними четвертое очко из шести возможных / скришот - whoscored

Но все эти факторы идут в помойку, когда на авансцену выходит индивидуальное мастерство защитников. Многие претензии за предыдущие матчи были к Марлону, а тут выходит Бондарь и в ключевом эпизоде ​​буквально отворачивается от мяча. Позиционные ошибки как опорных полузащитников, так и центральных. А также пассивность фланговых, позволивших перевести мяч по ширине поля и позволявших спокойно грузить с флангов.

Когда "Шахтер" в гостях против "Реала" сыграл хорошо, но не добыл результата, его хвалили. А алленаторе Де Дзерби едва не лопнул, распинаясь на пресс-конференции о качестве своей игры и о низком качестве игры соперника. Обещая шаг вперед в будущем. Во вчерашнем же поединке в роли "Реала" был сам "Шахтер", а "Шериф" точно не был в роли тогдашнего "Шахтера". Потому что играл пассивно и не агрессивно. Однако результат четко показывает, насколько украинский гранд отстает в развитии от испанского (итальянского, немецкого, английского, французского, португальского – нужное подчеркнуть). Если "Реал" может побеждать андердогов даже при плохой игре, то "Шахтер" не может этого делать даже при условии своего полного доминирования на поле.

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Де Дзерби часто говорит о шаге вперед в следующем сезоне, но пока наблюдаются четкие шаги назад по сравнению с прошлым и более давними. "Шахтер" давным-давно приучил общественность к тому, что с соперниками уровня "Шерифа" он разбирается на раз-два. Но с приходом итальянского тренера открылись новые горизонты. Вернее, закрылись старые возможности. Хотелось бы, чтобы это была ситуация с шагом назад ради двух вперед в будущем. Но так пока не выглядит. Походе, нет никакого осмысленного движения. Только плетение туда-сюда.