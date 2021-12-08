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Аталанта - Вильярреал | Онлайн матча | Аудио

Лига Чемпионов
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Команда Руслана Малиновского сражается за путевку в плей-офф турнира

Аталанта - Вильярреал | Онлайн матча | Аудио

UA-Футбол
Новина українською

Аталанта Вильярреал онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов будет на нашем YouTube канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 8 декабря, в 21:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

Команда Руслана Малиновского все еще не обеспечила себе место в плей-офф чемпионской лиги. Для этого нужно обязательно побеждать в последнем туре "Вильярреал". В случае ничьей итальянский клуб останется с Лигой Европы, а поражение в теории может завершить для "Аталанты" текущий еврокубковый сезон. "Желтая субмарина" сейчас находится в не лучшей форме, но все еще остается опасным соперником.

Комментатор матча – Сергей Швец
Режиссер трансляции – Александр Рыженко

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В статье: Аталанта (Бергамо) Вильярреал Подкасты UA-Футбол
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