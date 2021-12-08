Бавария – Барселона | Онлайн матча | Аудио

Бавария – Барселона онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов будет на нашем YouTube-канале в аудио формате. Начало стрима в среду, 8 декабря, в 21:55 по киевскому времени.

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не сможет просмотреть поединок.

"Рекордмастер" уже обеспечил себе путевку в 1/8 финала чемпионской лиги, однако в клубе заверили, что будут сражаться и за шестую победу в шести матчах группового этапа. Для "Барселоны" все еще актуален вопрос по выходу в плей-офф турнира. Чтобы не остаться уже на такой ранней стадии без главного еврокубка, каталонцам нужна победа в Мюнхене или же надеяться, что "Динамо" в параллельной игре победит "Бенфику". Останется ли "Барса" из ЛЧ или впервые за 21 год вылетит после группового этапа? Узнаем в нашем стриме!

Комментатор матча – Тарас Вархоляк

Режиссер трансляции – Александр Рыженко