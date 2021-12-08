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Месси повторил еще один рекорд Роналду в рамках Лиги чемпионов
Гнаться друг за другом после стольких лет? Всегда…
Getty Images / Global Images Ukraine
Вчера, 7 декабря, "ПСЖ" разбил "Брюгге" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1). Лионель Месси и Килиан Мбаппе оформили по дублю. Аргентинский форвард один из своих голов провел с пенальти.
Таким образом, как сообщают статистические порталы, на данный момент у португальского нападающего Криштиану Роналду на один забитый гол больше с одиннадцатиметровой отметки в поединках Лиги чемпионов (19 против 18), однако важно, что и Месси, и CR7 пробили по 22 пенальти в главном клубном европейском турнире.
Португалец смазал 3 приговора, а аргентинец – 4.
PSG 4-1 BRU (77') - Messi acaba de igualar a Cristiano Ronaldo como jugador con más penaltis lanzados (22 cada uno) en TODA la historia de la UEFA Champions League #UCL:— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) December 7, 2021
▪️ Cristiano (22): 19 marcados y 3 fallados.
▪️ Messi (22): 18 marcados y 4 fallados.
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