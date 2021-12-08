Месси повторил еще один рекорд Роналду в рамках Лиги чемпионов

Вчера, 7 декабря, "ПСЖ" разбил "Брюгге" в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов (4:1). Лионель Месси и Килиан Мбаппе оформили по дублю. Аргентинский форвард один из своих голов провел с пенальти.

Читайте также Месси повторил рекорд Роналду, забив Брюгге

Таким образом, как сообщают статистические порталы, на данный момент у португальского нападающего Криштиану Роналду на один забитый гол больше с одиннадцатиметровой отметки в поединках Лиги чемпионов (19 против 18), однако важно, что и Месси, и CR7 пробили по 22 пенальти в главном клубном европейском турнире.

Португалец смазал 3 приговора, а аргентинец – 4.