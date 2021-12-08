Роман Санжар: Шахтер проспал момент перестроения Шерифа

Известный тренер Роман Санжар прокомментировал игру "Шахтера" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа", который завершился со счетом 1:1

- Заслуженная победа превратилась в печальную ничью?

- К сожалению, так получилось. Что можно сказать? "Шахтер" имел преимущество в течение всей игры, все складывалось в пользу команды, а в концовке расслабились и пропустили обидный гол. Всю картину испортили. "Шериф" играл до конца, со второй половины второго тайма они включились, пошли вперед, появились полумоменты, постепенно начали напрягать оборону, и в конце дожали. А "горняки" не прочувствовали момент перестроения соперника, можно сказать, проспали, и как итог…

- Если подытожить выступление "Шахтера" в групповом этапе – это провал. В шести матчах ни одной победы, и последнее место.

Да, если не выиграли ни одной игры, то результат неутешительный, и выступление можно назвать неудачным. С другой стороны, президент "Шахтера" в своем интервью сказал, что команда на правильном пути, он поддерживает главного тренера, стиль его работы импонирует. А то, что нет результат - это не самое главное, и будем надеяться, "Шахтер" через эти игры приобретет опыт, и будет двигаться вперед. На данный момент команда имеет именно такой результат.