Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Роман Санжар: Шахтер проспал момент перестроения Шерифа
Сезон превратился в накопление опыта
фото - Олександр Приходько
Известный тренер Роман Санжар прокомментировал игру "Шахтера" в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против "Шерифа", который завершился со счетом 1:1
- Заслуженная победа превратилась в печальную ничью?
- К сожалению, так получилось. Что можно сказать? "Шахтер" имел преимущество в течение всей игры, все складывалось в пользу команды, а в концовке расслабились и пропустили обидный гол. Всю картину испортили. "Шериф" играл до конца, со второй половины второго тайма они включились, пошли вперед, появились полумоменты, постепенно начали напрягать оборону, и в конце дожали. А "горняки" не прочувствовали момент перестроения соперника, можно сказать, проспали, и как итог…
- Если подытожить выступление "Шахтера" в групповом этапе – это провал. В шести матчах ни одной победы, и последнее место.
Да, если не выиграли ни одной игры, то результат неутешительный, и выступление можно назвать неудачным. С другой стороны, президент "Шахтера" в своем интервью сказал, что команда на правильном пути, он поддерживает главного тренера, стиль его работы импонирует. А то, что нет результат - это не самое главное, и будем надеяться, "Шахтер" через эти игры приобретет опыт, и будет двигаться вперед. На данный момент команда имеет именно такой результат.
Популярное сейчас
- Де Дзерби: Шевченко заслужил сыграть в Лиге чемпионов. Должны были обыгрывать Шериф 5:0
- Два шедевра - и первое место. Реал - Интер 2:0. Видео голов и обзор матча
- Вернидуб: Шериф заслуженно занял третье место в этой группе смерти
- Шахтёр снова не выиграл, Атлетико проползает в плей-офф, Милан вылетает. Как прошёл вечер ЛЧ
- Чем бы дитя не тешилось. Как Милевского и Панкова "задержали силовики" - ВИДЕО
- Дополнительная мотивация. Обладатель Золотого мяча получит в подарок роскошные часы. ФОТО